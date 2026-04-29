Mais um capítulo decisivo pela frente! O Bauru Basket volta à quadra nesta quarta-feira (29), às 19h30, para encarar o Paulistano no jogo 4 das oitavas de final do NBB Caixa. O duelo será no ginásio Antônio Prado Júnior, em São Paulo (SP), com transmissão ao vivo pelo YouTube do NBB.
Após vencer o jogo 3 diante de sua torcida, o Dragão reduziu a desvantagem no confronto para 2 x 1. Agora, precisa de um resultado positivo fora de casa para empatar a série e forçar o jogo 5. Se necessária, a partida derradeira será disputada novamente na capital paulista, no feriado do dia 1º de maio, às 11h.
Mesmo diante do contexto eliminatório, o técnico Paulo Jaú reforça a importância do controle emocional para a execução do seu plano de jogo. “Não podemos ficar pensando que estamos jogando pressionados, ‘contra a parede’. Ao longo da temporada, sempre atuamos em casa com o ginásio lotado, diante de quase duas mil pessoas, e em nenhum momento fomos vaiados. A torcida sempre apoiou e empurrou o nosso time, mesmo nos erros. Então não tem motivo para a bola pesar. Se o torcedor está com a gente, precisamos ter tranquilidade para colocar em prática o nosso trabalho”, destacou o treinador.
Porém, além do aspecto mental, o comandante também ressaltou a necessidade de adaptação ao longo da série: “Playoff sempre abre margem para ajustes a cada jogo. É como um ingrediente novo na receita. Se observarmos os três primeiros confrontos, cada um apresentou um cenário diferente. O Demétrius é um excelente técnico, muito estudioso. Então, precisamos estar atentos ao que eles vão propor e pensar em alternativas para também surpreender”, finalizou Jaú.
E por falar em fator-surpresa...
O Bauru Basket segue sem dois de seus principais jogadores: o ala e capitão Alex Garcia continua em recuperação de uma lesão muscular na panturrilha, enquanto o ala-pivô Gemerson Barbosa trata um problema no músculo adutor. Por outro lado, as ausências abrem espaço para que outros atletas assumam protagonismo dentro da equipe.
No triunfo do jogo 3, por exemplo, o polivalente Gustavo Santana começou de titular e teve atuação de gala. Ao lado de Dontrell Brite e Andrezão, ele foi um dos destaques ofensivos, com 19 pontos (recorde de sua carreira), além de seis rebotes e uma energia que contagiou as arquibancadas. “Sei da responsabilidade que é ter mais minutos nessa fase decisiva do campeonato, mas estou focado em ajudar a equipe com o que for necessário. Não vejo isso como substituir o Alex ou o Gemerson em suas funções, mas sim como uma contribuição para o time. É uma oportunidade de dar o meu máximo, seja na defesa ou no ataque, e mostrar que estou preparado”, destacou o jogador.