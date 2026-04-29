Mais um capítulo decisivo pela frente! O Bauru Basket volta à quadra nesta quarta-feira (29), às 19h30, para encarar o Paulistano no jogo 4 das oitavas de final do NBB Caixa. O duelo será no ginásio Antônio Prado Júnior, em São Paulo (SP), com transmissão ao vivo pelo YouTube do NBB.

Após vencer o jogo 3 diante de sua torcida, o Dragão reduziu a desvantagem no confronto para 2 x 1. Agora, precisa de um resultado positivo fora de casa para empatar a série e forçar o jogo 5. Se necessária, a partida derradeira será disputada novamente na capital paulista, no feriado do dia 1º de maio, às 11h.

Mesmo diante do contexto eliminatório, o técnico Paulo Jaú reforça a importância do controle emocional para a execução do seu plano de jogo. “Não podemos ficar pensando que estamos jogando pressionados, ‘contra a parede’. Ao longo da temporada, sempre atuamos em casa com o ginásio lotado, diante de quase duas mil pessoas, e em nenhum momento fomos vaiados. A torcida sempre apoiou e empurrou o nosso time, mesmo nos erros. Então não tem motivo para a bola pesar. Se o torcedor está com a gente, precisamos ter tranquilidade para colocar em prática o nosso trabalho”, destacou o treinador.