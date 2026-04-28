Lençóis Paulista - A segunda semana da 46.ª Facilpa (Feira Agropecuária, Comercial e Industrial de Lençóis Paulista) será marcada por grandes shows, provas de laço, rodeio em touros e diversas exposições. Destaque para as aguardadas apresentações de Pedro Sampaio e Ana Castela.
"A primeira semana da Facilpa atingiu as nossas expectativas. Tivemos shows que agradaram o público, como foi o caso da dupla Henrique e Juliano, que abriu com chave de ouro a nossa feira. Agora, vamos para a segunda semana, com ótimos shows, exposições e provas. Aproveito para convidar o público de Lençóis Paulista e região para comparecerem ao nosso recinto e aproveitarem toda a estrutura que temos à disposição", lembra o diretor da Organização Estrela, Lucas Regazzo da Facilpa.
O rodeio em touros Equipe Rozeta vai pagar um total de R$ 25 mil aos melhores competidores, durante quatro dias de competição, entre quinta-feira (30) e domingo (3).
Rodeio em cavalos define campeões
O rodeio em cavalos, modelo cutiano, levantou o público no recinto da Facilpa durante três dias de competições. Ao todo foram R$ 25 mil em premiações, e a classificação final ficou definida da seguinte forma:
1º Cícero Luan Douglas
2º Gabriel Júlio da Silva
3º Luiz Henrique Calejuri
4º Willian José dos Reis
5º Antônio Marcus Calejuri
Programação da segunda semana – Facilpa 2026
- Quarta-feira, dia 29 (entrada gratuita)
18h30 – Show com Ingrid Justino, Tamiris Almeida, Presença Plena, Banda Renovados e Eixo Nobre, Sthephani Aquino, Lorena Magalhães, Isabela Oliveira Souza e Chrislany Cruzeiro, no Palco Capital do Livro
20h - Exposição de pássaros
22h - Show com Valesca Mayssa (gospel)
- Quinta-feira, dia 30 (entrada gratuita)
08h30 - Início do julgamento de ovinos
08h30 - Exposição sulista e julgamento dos ovinos das raças Dorper e White Dorper
8h30 - Entrada dos equinos mangalarga
20h - Exposição de pássaros
21h - Abertura do rodeio em touros
22h30 – Show com Grelo
22h30 – Show com Pedro Sampaio
Show com Banda Nostime, no Palco Capital do Livro
Após o show principal: Show com Aurora Summer no Palco Camarote
- Sexta-feira, dia 01 (entrada gratuita)
08h30 - Julgamento dos ovinos
08h30 - Julgamento e classificação dos animais raça mangalarga
08h30 – Prova classificatória da para prova de laço
15h – Show com William Barbosa, Ministério Magnífica, Aline Marinelli e Anderson Prandini, no Palco Capital do Livro
17h30 - Missa no palco da Facilpa celebrada pelos párocos de Lençóis Paulista
20h - Exposição de pássaros
20h - Prova de laço - Equipe Miguel Zambon
21h - Rodeio em touros
23h Show com Tiago Brado
23h – Show com Ana Castela
Após o show principal: Show com Anderson Morelli no Palco Camarote
- Sábado, dia 02 (entrada gratuita)
08h30 - Julgamento dos animais da raça mangalarga
08h30 - Julgamento dos ovinos de todas as raças
8h30 - Classificatória para prova do laço
20h - Exposição de pássaros
20h30 - Prova de laço em dupla - Equipe Miguel Zambon
21h30 - Rodeio em touros
22h30 – Show com Elis Just
22h30 – Show com Gustavo Mioto
Show com Leda Mello, no Palco Capital do Livro
Após o show principal: Show com JB Barbosa no Palco Camarote
- Domingo, dia 03 (entrada gratuita)
08h30 - 29º Exposição e Julgamento de Cães Puros, Mestiços e Vira-latas.
15h - Exposição de pássaros
20h - Final da prova de laço - Equipe Miguel Zambon
20h - Final do rodeio em touros
21h30 - Show com Turma do Pagode
Show com Helder Santos, no Palco Capital do Livro
Após o show principal: Show com DJ Morcego no Palco Camarote