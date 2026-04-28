Lençóis Paulista - A segunda semana da 46.ª Facilpa (Feira Agropecuária, Comercial e Industrial de Lençóis Paulista) será marcada por grandes shows, provas de laço, rodeio em touros e diversas exposições. Destaque para as aguardadas apresentações de Pedro Sampaio e Ana Castela.

"A primeira semana da Facilpa atingiu as nossas expectativas. Tivemos shows que agradaram o público, como foi o caso da dupla Henrique e Juliano, que abriu com chave de ouro a nossa feira. Agora, vamos para a segunda semana, com ótimos shows, exposições e provas. Aproveito para convidar o público de Lençóis Paulista e região para comparecerem ao nosso recinto e aproveitarem toda a estrutura que temos à disposição", lembra o diretor da Organização Estrela, Lucas Regazzo da Facilpa.

O rodeio em touros Equipe Rozeta vai pagar um total de R$ 25 mil aos melhores competidores, durante quatro dias de competição, entre quinta-feira (30) e domingo (3).

Rodeio em cavalos define campeões