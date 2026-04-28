30 de abril de 2026
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LENÇÓIS PAULISTA

Facilpa segue esta semana com Ana Castela e Pedro Sampaio

Por | da Redação
| Tempo de leitura: 3 min
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Divulgação
Pedro Sampaio é um dos shows mais aguardados da 46ª Facilpa
Pedro Sampaio é um dos shows mais aguardados da 46ª Facilpa

Lençóis Paulista - A segunda semana da 46.ª Facilpa (Feira Agropecuária, Comercial e Industrial de Lençóis Paulista) será marcada por grandes shows, provas de laço, rodeio em touros e diversas exposições. Destaque para as aguardadas apresentações de Pedro Sampaio e Ana Castela.

"A primeira semana da Facilpa atingiu as nossas expectativas. Tivemos shows que agradaram o público, como foi o caso da dupla Henrique e Juliano, que abriu com chave de ouro a nossa feira. Agora, vamos para a segunda semana, com ótimos shows, exposições e provas. Aproveito para convidar o público de Lençóis Paulista e região para comparecerem ao nosso recinto e aproveitarem toda a estrutura que temos à disposição", lembra o diretor da Organização Estrela, Lucas Regazzo da Facilpa.

O rodeio em touros Equipe Rozeta vai pagar um total de R$ 25 mil aos melhores competidores, durante quatro dias de competição, entre quinta-feira (30) e domingo (3).

Rodeio em cavalos define campeões

O rodeio em cavalos, modelo cutiano, levantou o público no recinto da Facilpa durante três dias de competições. Ao todo foram R$ 25 mil em premiações, e a classificação final ficou definida da seguinte forma:

1º Cícero Luan Douglas

2º Gabriel Júlio da Silva

3º Luiz Henrique Calejuri

4º Willian José dos Reis

5º Antônio Marcus Calejuri

Programação da segunda semana – Facilpa 2026

  • Quarta-feira, dia 29 (entrada gratuita)

18h30 – Show com Ingrid Justino, Tamiris Almeida, Presença Plena, Banda Renovados e Eixo Nobre, Sthephani Aquino, Lorena Magalhães, Isabela Oliveira Souza e Chrislany Cruzeiro, no Palco Capital do Livro

20h - Exposição de pássaros

22h - Show com Valesca Mayssa (gospel)

  • Quinta-feira, dia 30 (entrada gratuita)

08h30 - Início do julgamento de ovinos

08h30 - Exposição sulista e julgamento dos ovinos das raças Dorper e White Dorper

8h30 - Entrada dos equinos mangalarga

20h - Exposição de pássaros

21h - Abertura do rodeio em touros

22h30 – Show com Grelo

22h30 – Show com Pedro Sampaio

Show com Banda Nostime, no Palco Capital do Livro

Após o show principal: Show com Aurora Summer no Palco Camarote

  • Sexta-feira, dia 01 (entrada gratuita)

08h30 - Julgamento dos ovinos

08h30 - Julgamento e classificação dos animais raça mangalarga

08h30 – Prova classificatória da para prova de laço

15h – Show com William Barbosa, Ministério Magnífica, Aline Marinelli e Anderson Prandini, no Palco Capital do Livro

17h30 - Missa no palco da Facilpa celebrada pelos párocos de Lençóis Paulista

20h - Exposição de pássaros

20h - Prova de laço - Equipe Miguel Zambon

21h - Rodeio em touros

23h Show com Tiago Brado

23h – Show com Ana Castela

Após o show principal: Show com Anderson Morelli no Palco Camarote

  • Sábado, dia 02 (entrada gratuita)

08h30 - Julgamento dos animais da raça mangalarga

08h30 - Julgamento dos ovinos de todas as raças

8h30 - Classificatória para prova do laço

20h - Exposição de pássaros

20h30 - Prova de laço em dupla - Equipe Miguel Zambon

21h30 - Rodeio em touros

22h30 – Show com Elis Just

22h30 – Show com Gustavo Mioto

Show com Leda Mello, no Palco Capital do Livro

Após o show principal: Show com JB Barbosa no Palco Camarote

  • Domingo, dia 03 (entrada gratuita)

08h30 - 29º Exposição e Julgamento de Cães Puros, Mestiços e Vira-latas.

15h - Exposição de pássaros

20h - Final da prova de laço - Equipe Miguel Zambon

20h - Final do rodeio em touros

21h30 - Show com Turma do Pagode

Show com Helder Santos, no Palco Capital do Livro

Após o show principal: Show com DJ Morcego no Palco Camarote

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