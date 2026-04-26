O Roteiro das Praias SP-Rio, que será lançado nas próximas semanas, é um novo produto turístico que integrará algumas das regiões costeiras mais belas e relevantes do Brasil, conectando o litoral de São Paulo à costa do Rio de Janeiro. O objetivo é criar uma experiência contínua e diversificada, valorizando a natureza, cultura, história, gastronomia e o patrimônio das cidades envolvidas.

O percurso abrange destinos já consolidados e reconhecidos pela excelência em belezas naturais, estruturando-os em um roteiro único, coerente e tematicamente conectado pela riqueza de suas praias, pela diversidade ecoturística, pelo legado histórico e pela variedade gastronômica que caracteriza cada região.

No estado de São Paulo, integram o novo Roteiro as cidades de Santos, Guarujá, Bertioga, São Sebastião, Ilhabela, Caraguatatuba e Ubatuba. Já no estado do Rio fazem parte Paraty, Angra dos Reis, Mangaratiba, Rio de Janeiro, Saquarema, Cabo Frio, Arraial do Cabo e Búzios.