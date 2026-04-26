O Roteiro das Praias SP-Rio, que será lançado nas próximas semanas, é um novo produto turístico que integrará algumas das regiões costeiras mais belas e relevantes do Brasil, conectando o litoral de São Paulo à costa do Rio de Janeiro. O objetivo é criar uma experiência contínua e diversificada, valorizando a natureza, cultura, história, gastronomia e o patrimônio das cidades envolvidas.
O percurso abrange destinos já consolidados e reconhecidos pela excelência em belezas naturais, estruturando-os em um roteiro único, coerente e tematicamente conectado pela riqueza de suas praias, pela diversidade ecoturística, pelo legado histórico e pela variedade gastronômica que caracteriza cada região.
No estado de São Paulo, integram o novo Roteiro as cidades de Santos, Guarujá, Bertioga, São Sebastião, Ilhabela, Caraguatatuba e Ubatuba. Já no estado do Rio fazem parte Paraty, Angra dos Reis, Mangaratiba, Rio de Janeiro, Saquarema, Cabo Frio, Arraial do Cabo e Búzios.
O Roteiro das Praias SP-Rio oferecerá aos turistas pacotes de 3 a 15 dias, adequando a viagem ao seu tempo disponível e ao tipo de experiência desejada. A ideia é proporcionar atrativos que façam com que os visitantes permaneçam mais tempo na região escolhida.
EMBARQUE EM SÃO PAULO OU RIO
Turistas de outros estados ou países poderão desembarcar nos aeroportos de Congonhas ou Cumbica, em São Paulo; ou Viracopos, em Campinas, para iniciar o roteiro em Santos ou Guarujá e terminar na Região dos Lagos, de onde poderão retornar ao seu estado ou país de origem por meio dos aeroportos Santos Dumont ou Galeão, na capital fluminense.
Para trajetos terrestres, os turistas poderão iniciar a viagem em Búzios e terminar em Santos/Guarujá, ou vice-versa. Ou qualquer cidade do trecho.
As 15 cidades que compõem o Roteiro das Praias SP-Rio reúnem 2.365 praias, 550 ilhas e 778 cachoeiras, distribuídas em 760 km de estradas, especialmente a Rodovia Rio-Santos, considerada uma das mais belas do país, além da Via Lago, que conecta a cidade do Rio de Janeiro à Região dos Lagos.
O Roteiro das Praias oferecerá diversos pacotes, nos quais os turistas poderão ter a liberdade de escolher os meios de hospedagens em diferentes categorias, conforme o perfil do viajante; restaurantes selecionados e experiências gastronômicas regionais; ingressos para atrativos pagos, como parques, museus, aquários, passeios náuticos, trilhas, atividades de aventura, voo livre, entre outros; locação de veículos, facilitando a mobilidade em toda a extensão do litoral; transfers para aeroportos (GRU, CGH, VCP, SDU e GIG) e guias de turismo nativos, credenciados pelo Roteiro, garantindo segurança e acompanhamento especializado durante todo o percurso.
Os pacotes serão comercializados por agência de turismo oficial credenciada pelo Roteiro. Os viajantes poderão optar por chegar aos destinos com carro próprio ou alugar um modelo em agências locadoras credenciadas.
SERVIÇO
Destinos em SP: Santos, Guarujá, Bertioga, São Sebastião, Ilhabela, Caraguatatuba e Ubatuba.
Destinos Rio: Paraty, Angra dos Reis, Mangaratiba, Rio de Janeiro, Saquarema, Cabo Frio, Arraial do Cabo e Búzios.
Instagram: @roteirodasprais.sprio
Roteiro propõe destacar natureza preservada, com trilhas, costões, unidades de conservação, mirantes naturais e turismo de aventura
Caraguatatuba
O Roteiro das Praias SP-Rio propõe destacar a natureza preservada, com trilhas, costões, unidades de conservação, mirantes naturais e oportunidades de turismo de aventura, além de apresentar a cultura e a história, presentes em comunidades tradicionais, patrimônios coloniais e manifestações culturais.
A gastronomia regional, com forte presença de frutos do mar, culinária caiçara e experiências gastronômicas em restaurantes, também fazem parte do Roteiro.
"A criação deste Roteiro fortalece a identidade regional, amplia o potencial de visitação ao conectar destinos complementares e estimula o desenvolvimento sustentável. O Roteiro das Praias SP-Rio se consolida como uma marca turística capaz de promover o litoral paulista e fluminense de forma conjunta, estratégica e competitiva, resultando em benefícios econômicos, sociais e culturais para todas as cidades participantes", explica Reginaldo Pupo, gestor do Roteiro.
TRADE TURÍSTICO
Paraty
O Roteiro das Praias SP-Rio envolverá centenas de agências e operadoras receptivas, meios de hospedagem, restaurantes, bares, atrativos turísticos, empresas de passeios náuticos, locadoras de veículos, transportadoras turísticas e guias de turismo. Essas empresas e profissionais, com registro no Cadastur (Cadastro de Prestadores de Serviços Turísticos) do Ministério do Turismo, integrarão os pacotes do Roteiro, após cadastramento.
"Trata-se de uma oportunidade estratégica para fortalecer parcerias, ampliar a oferta de produtos regionais e participar de uma iniciativa que potencializa a visibilidade e a competitividade de todo o litoral de São Paulo e Rio de Janeiro", salienta Pupo.
Segundo ele, a proposta é construir, em conjunto, um roteiro sólido, qualificado e inovador, capaz de atrair novos públicos, estimular a economia local e posicionar a região como um dos maiores corredores turísticos do Brasil.
"Nesta primeira etapa, os pacotes não serão formatados. O site oficial do Roteiro ofertará os serviços de guia de turismo, locação de carros, passeios (terrestres ou náuticos), hospedagens, transfers, etc, apenas como sugestão. Para isso, irá oferecer os serviços de todos os cadastrados aos turistas interessados", destaca.
Em uma segunda etapa, segundo ele, os pacotes turísticos serão formatados, reunindo opções que podem variar de 3 a 15 dias, com venda direta no site oficial, já incluindo hospedagem, passeios, alimentação, city tours e, se for o caso, o aéreo. A formatação dos pacotes ocorrerá no segundo semestre de 2026, segundo Pupo.
Divulgação no Brasil, Mercosul, Europa e EUA
Angra dos Reis
O Roteiro das Praias SP-Rio e todos os seus parceiros cadastrados serão divulgados em mídias locais, regionais, nacionais e Mercosul, especializadas em Turismo, Gastronomia e Hotelaria. Uma forte campanha também será lançada para divulgar os 15 destinos turísticos também na Europa e EUA.
Durante todo o decorrer do ano, o Roteiro das Praias SP-Rio convidará jornalistas de todo o país e exterior para oferecer experiências aos profissionais, de forma que eles possam conhecer os principais atrativos do Roteiro, para que os destinos que recebê-los sejam agraciados com mídia espontânea.
O Roteiro também será divulgado ao longo das rodovias Rio-Santos e Via Lagos por meio de outdoors e em feiras nacionais e internacionais de turismo. Estimativas baseadas no volume diário médio de tráfego indicam que a Rodovia Rio-Santos recebe cerca de 6,5 milhões milhões de veículos por ano, podendo chegar a 9 milhões em feriados e alta temporada, entre Guarujá e Ubatuba.
Já a Rodovia Lagos recebe cerca de 5,5 milhões de veículos por ano, podendo chegar a 9 milhões em feriados e alta temporada, entre Rio de Janeiro e Búzios, totalizando 12 milhões de carros no decorrer do ano e 18 milhões na alta temporada.