Uma jovem de 21 anos foi presa em flagrante por policiais penais na manhã deste sábado (6) ao tentar entrar com porções de maconha e cocaína escondidas dentro do próprio corpo no Centro de Detenção Provisória (CDP) de Bauru. O flagrante ocorreu no pavilhão de visitas da unidade prisional, localizada no Distrito Industrial III. De acordo com o Boletim de Ocorrência, a moça passava pelos procedimentos de revista rotineiros para visitar o companheiro que cumpre pena no local.

Durante a inspeção no equipamento de Body Scanner (scanner corporal), os policiais penais de plantão identificaram uma imagem altamente suspeita na região pélvica da visitante. Ao ser questionada pelas agentes se portava algum tipo de material ilícito, a jovem confessou espontaneamente o crime. Ela admitiu que levava os entorpecentes e que pretendia entregá-los ao companheiro dentro do presídio. Kemilly solicitou um local reservado e, no banheiro do setor de portaria, retirou de sua vagina um invólucro revestido por fita isolante.

Após a abertura da embalagem na Central de Polícia Judiciária (CPJ) de Bauru, a perícia do Instituto de Criminalística confirmou a presença de duas substâncias ilícitas: 106,38 gramas de maconha e 70,71 gramas de cocaína. Diante da quantidade e da gravidade do caso, o delegado de plantão ratificou a voz de prisão pelo crime de tráfico de drogas, com o agravante de ter sido cometido em um estabelecimento prisiona.