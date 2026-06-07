Um homem de 51 anos foi preso em flagrante pela Polícia Militar Rodoviária na madrugada deste domingo (7), em Bauru, pelo crime de embriaguez ao volante. O flagrante ocorreu durante as ações de fiscalização de trânsito da Operação "Corpus Christi". Segundo o Boletim de Ocorrência registrado na Central de Polícia Judiciária (CPJ) de Bauru, o condutor dirigia um veículo Fiat/Palio Fire, de cor prata, quando recebeu ordem de parada no quilômetro 338 da Rodovia Marechal Rondon, na altura do Jardim Niceia.

Durante a abordagem, os policiais rodoviários de serviço constataram que o motorista apresentava sinais evidentes de alteração da capacidade psicomotora decorrente do consumo de álcool. Daniel aceitou realizar o teste do etilômetro (bafômetro), que apontou a concentração de 0,58 miligramas de álcool por litro de ar alveolar. O valor é superior ao limite de 0,34 mg/l estabelecido por lei para a configuração do crime de trânsito previsto no artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB).

Na delegacia, o homem confirmou que havia ingerido bebidas alcoólicas em uma confraternização com amigos e alegou que estava "alcoolizado, porém não embriagado". Ele optou por não dar mais detalhes, informou não possuir advogado constituído e relatou ter sido bem tratado pela equipe policial. O delegado plantonista confirmou a prisão em flagrante e estipulou uma fiança de R$ 3.242,00 (equivalente a dois salários mínimos).