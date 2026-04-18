A Paróquia Santo Antônio, uma das comunidades católicas mais tradicionais de Bauru, comemora neste mês de abril seus 71 anos de história com uma programação especial voltada à fé, confraternização e solidariedade. As celebrações começam neste dia 21 de abril (terça-feira), feriado, com a Missa Festiva de Aniversário, marcada para as 19h. A cerimônia reunirá fiéis e representantes de todas as comunidades ligadas à paróquia em um momento de agradecimento pela trajetória construída ao longo das últimas décadas.

Já no dia 26 de abril, a partir das 13h30, será realizado o Chá Empresarial Beneficente. O evento contará com rodadas de prêmios e momentos de integração entre os participantes. Segundo a organização, toda a renda arrecadada será destinada às obras sociais e à manutenção da paróquia. Além da atuação religiosa, a Paróquia Santo Antônio mantém ações sociais em diversos bairros de Bauru, entre eles Boa Vista, Jardim Vânia Maria, Parque Roosevelt, Jardim Petrópolis, Parque Santa Edwiges, Vila Bom Jesus e Fortunato Rocha Lima.

Entre os trabalhos desenvolvidos estão cursos bíblicos, catequese, grupo de jovens, bazar solidário, entrega de cestas básicas e ações da Pastoral da Saúde, com doação de remédios, leite, pão e atendimento médico gratuito. A estimativa é de que mais de mil pessoas frequentem a igreja matriz semanalmente.