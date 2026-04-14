14 de abril de 2026
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CENTRO DE ITATINGA

Polícia Civil identifica motorista que fugiu após colisão

Por | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Polícia Civil/Divulgação
Imagens de câmeras de segurança de uma empresa próxima foram decisivas para o trabalho policial
Imagens de câmeras de segurança de uma empresa próxima foram decisivas para o trabalho policial

Itatinga - Uma fuga após acidente ocorrido no Centro de Itatinga (120 quilômetros de Bauru) terminou com o motorista identificado pela Polícia Civil. A ação rápida dos investigadores do Setor de Investigações Gerais (SIG) esclareceu o caso, que gerou prejuízo e revolta.

Segundo a polícia, o condutor de um Fusca colidiu contra um Hyundai Creta que estava estacionado na rua Guerino Biazon, na região central, e fugiu sem prestar qualquer tipo de assistência.

Imagens de câmeras de segurança de uma empresa próxima foram decisivas para o trabalho policial. Com o auxílio do monitoramento, os agentes conseguiram identificar o motorista responsável.

Localizado, o proprietário do Fusca compareceu à delegacia, onde prestou depoimento e se comprometeu a arcar com os danos causados à vítima. Ele foi indiciado por fuga do local do acidente.

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