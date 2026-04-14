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EM LENÇÓIS PAULISTA

Facilpa mantém tradição com exposições agropecuárias

Por | da Redação
| Tempo de leitura: 2 min
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Divulgação
Exposição e julgamento de ovinos é uma das atrações da Facilpa 2026; neste ano, feira terá etapa Sulista das raças Dorper e White Dorper
Exposição e julgamento de ovinos é uma das atrações da Facilpa 2026; neste ano, feira terá etapa Sulista das raças Dorper e White Dorper

Lençóis Paulista - A Facilpa (Feira Agropecuária, Comercial e Industrial de Lençóis Paulista) segue preservando seu DNA, e prova disto é a extensa programação de exposições na edição deste ano. Mesmo com uma grade de shows com os maiores artistas do Brasil, praça de alimentação completa, estrutura referência na região e um rodeio de alto nível, a feira oferece ao público que estiver no recinto exposições de animais, de carros antigos e também do comércio e da indústria.

"Os shows e o rodeio são fundamentais para o sucesso da Facilpa, mas foram as exposições que deram origem à feira. Na primeira edição, o destaque era o gado leiteiro. Com o passar dos anos, a exposição evoluiu e passou a representar diferentes setores da economia regional, como o gado de corte, a cana-de-açúcar e, mais recentemente, o eucalipto. De certa forma, a Facilpa conta a história do desenvolvimento econômico da nossa região, e é por isso que essa tradição segue sendo preservada ao longo dos anos”, lembra Lucas Regazzo, diretor da Organização Estrela.

Entre todas as atrações confirmadas, duas exposições chamam a atenção do público da Facilpa. O maravilhoso mundo dos cavalos mangalarga, com a presença de exemplares de criadores renomados, e os ovinos, com uma novidade: a Exposição Sulista das raças Dorper e White Dorper, uma referência no mundo da ovinocultura.

Outro espaço pensado para reunir a família, aproximar as crianças dos animais e viver de perto o clima do campo é a fazendinha que, no ano passado, já chamou a atenção do público. É um passeio que conecta gerações e vira memória boa, com exemplares de mini animais e interação. A Facilpa é uma realização da Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista e conta com a produção da Organização Estrela.

Calendário de exposições – Facilpa 2026

Exposição do comércio e da indústria

De 24 de abril a 03 de maio

Exposição de pássaros

De 24 de abril a 03 de maio

Exposição de carros antigos

Dia 26 de abril, a partir das 9h

Exposição de ovinos

De 28 de abril a 03 de maio

Exposição de cavalos mangalarga

De 30 de abril a 03 de maio

Exposição de cães

Dia 03 de maio, a partir das 9h

Exposição de pôneis

De 23 a 26 de abril

Fazendinha

De 24 de abril a 3 de maio

Serviço

Facilpa 2026

De 24 de abril a 03 de maio

No Recinto da Facilpa, em Lençóis Paulista

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