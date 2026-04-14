Lençóis Paulista - A Facilpa (Feira Agropecuária, Comercial e Industrial de Lençóis Paulista) segue preservando seu DNA, e prova disto é a extensa programação de exposições na edição deste ano. Mesmo com uma grade de shows com os maiores artistas do Brasil, praça de alimentação completa, estrutura referência na região e um rodeio de alto nível, a feira oferece ao público que estiver no recinto exposições de animais, de carros antigos e também do comércio e da indústria.

"Os shows e o rodeio são fundamentais para o sucesso da Facilpa, mas foram as exposições que deram origem à feira. Na primeira edição, o destaque era o gado leiteiro. Com o passar dos anos, a exposição evoluiu e passou a representar diferentes setores da economia regional, como o gado de corte, a cana-de-açúcar e, mais recentemente, o eucalipto. De certa forma, a Facilpa conta a história do desenvolvimento econômico da nossa região, e é por isso que essa tradição segue sendo preservada ao longo dos anos”, lembra Lucas Regazzo, diretor da Organização Estrela.

Entre todas as atrações confirmadas, duas exposições chamam a atenção do público da Facilpa. O maravilhoso mundo dos cavalos mangalarga, com a presença de exemplares de criadores renomados, e os ovinos, com uma novidade: a Exposição Sulista das raças Dorper e White Dorper, uma referência no mundo da ovinocultura.