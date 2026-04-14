14 de abril de 2026
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EM BARIRI

Preso homem que usou nome falso para ser atendido em hospital

Por Lilian Grasiela | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Carolina Manzuti/Divulgação
Funcionários da Santa Casa de Bariri desconfiaram das informações pessoais fornecidas pelo homem no momento do preenchimento da Ficha de Atendimento Ambulatorial (FAA) e acionaram a polícia
Funcionários da Santa Casa de Bariri desconfiaram das informações pessoais fornecidas pelo homem no momento do preenchimento da Ficha de Atendimento Ambulatorial (FAA) e acionaram a polícia

Bariri - Na manhã desta terça-feira (14), a Polícia Civil prendeu em flagrante um procurado pela Justiça que tentou usar identidade falsa para ser atendido na Santa Casa de Bariri (56 quilômetros de Bauru).

Segundo o registro policial, funcionários desconfiaram das informações pessoais fornecidas pelo homem no momento do preenchimento da Ficha de Atendimento Ambulatorial (FAA).

As polícias Civil e Militar foram acionadas e, no hospital, constataram que o paciente havia informado nome falso para realizar seu cadastro, e tinha um mandado de prisão em aberto.

Ele foi levado à delegacia e autuado em flagrante pelo crime de falsidade ideológica. A Polícia Civil também registrou boletim de ocorrência (BO) de captura de procurado e ele ficou à disposição da Justiça.

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