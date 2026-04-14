Bariri - Na manhã desta terça-feira (14), a Polícia Civil prendeu em flagrante um procurado pela Justiça que tentou usar identidade falsa para ser atendido na Santa Casa de Bariri (56 quilômetros de Bauru).

Segundo o registro policial, funcionários desconfiaram das informações pessoais fornecidas pelo homem no momento do preenchimento da Ficha de Atendimento Ambulatorial (FAA).

As polícias Civil e Militar foram acionadas e, no hospital, constataram que o paciente havia informado nome falso para realizar seu cadastro, e tinha um mandado de prisão em aberto.