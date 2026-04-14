Iacanga - A 50.ª Festa do Peão de Iacanga (50 quilômetros de Bauru) começa nesta quinta-feira (16) e segue até sábado (18), no Recinto de Eventos Leonel Pultrini, com rodeio profissional, provas equestres, shows, praça de alimentação e uma grande estrutura preparada para receber o público da cidade e região. A entrada é franca todos os dias.
A abertura oficial será marcada por apresentação especial de Sandro Dhiacanga, que sobe ao palco para dar início à festa com a tradição da música de viola. Na sequência, quem se apresenta é o cantor Luan Pereira. Na sexta-feira (17), o show será com Diego & Arnaldo e, no sábado (18), com Bruno & Barreto e Charles e Mancini.
O rodeio contará com grandes tropas e boiadas, incluindo Tércio Miranda, Cia Original, Cia de Rodeio Escama de Prata, além das tropas de Dominguinho de Fartura e Tiquinho, e terá narração oficial dos locutores Júlio César e Jhonão. A produção técnica ficará a cargo da Ekip Rozeta, responsável pela estrutura da arena e organização das montarias.
As disputas acontecem nas modalidades de touros e cavalos, com premiação total de R$ 50 mil, sendo R$ 25 mil para touros e R$ 25 mil para cavalos. Além das montarias, a programação esportiva inclui a Prova dos 3 Tambores, no sábado (18), a partir das 9h, e a Prova de Laço Team Roping, no domingo (19), também a partir das 9h, reforçando a tradição equestre do evento.
Para garantir a segurança do público, menores de 18 anos só poderão entrar acompanhados dos pais ou responsáveis. Na entrada, a equipe de organização fará a identificação dos menores com pulseiras específicas. No sábado, a entrada será solidária, com arrecadação de 1 kg de alimento não perecível, destinado a ações sociais.
"A 50.ª Festa do Peão de Iacanga marca meio século de tradição e reforça a identidade cultural do município, movimentando o turismo, o comércio local e fortalecendo a relação da comunidade com suas raízes", ressalta a Prefeitura de Iacanga em nota.
Serviço
50.ª Festa do Peão de Iacanga
Data: 16 a 18 de abril
Local: Recinto de Eventos Leonel Pultrini
Entrada: Franca (sábado: 1 kg de alimento)