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ENTRADA FRANCA

Festa do Peão de Iacanga começa nesta quinta com rodeio e shows

Por | da Redação
| Tempo de leitura: 2 min
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Divulgação
No sábado, a entrada será solidária, com arrecadação de 1 kg de alimento não perecível, destinado a ações sociais
No sábado, a entrada será solidária, com arrecadação de 1 kg de alimento não perecível, destinado a ações sociais

Iacanga - A 50.ª Festa do Peão de Iacanga (50 quilômetros de Bauru) começa nesta quinta-feira (16) e segue até sábado (18), no Recinto de Eventos Leonel Pultrini, com rodeio profissional, provas equestres, shows, praça de alimentação e uma grande estrutura preparada para receber o público da cidade e região. A entrada é franca todos os dias.

A abertura oficial será marcada por apresentação especial de Sandro Dhiacanga, que sobe ao palco para dar início à festa com a tradição da música de viola. Na sequência, quem se apresenta é o cantor Luan Pereira. Na sexta-feira (17), o show será com Diego & Arnaldo e, no sábado (18), com Bruno & Barreto e Charles e Mancini.

O rodeio contará com grandes tropas e boiadas, incluindo Tércio Miranda, Cia Original, Cia de Rodeio Escama de Prata, além das tropas de Dominguinho de Fartura e Tiquinho, e terá narração oficial dos locutores Júlio César e Jhonão. A produção técnica ficará a cargo da Ekip Rozeta, responsável pela estrutura da arena e organização das montarias.

As disputas acontecem nas modalidades de touros e cavalos, com premiação total de R$ 50 mil, sendo R$ 25 mil para touros e R$ 25 mil para cavalos. Além das montarias, a programação esportiva inclui a Prova dos 3 Tambores, no sábado (18), a partir das 9h, e a Prova de Laço Team Roping, no domingo (19), também a partir das 9h, reforçando a tradição equestre do evento.

Para garantir a segurança do público, menores de 18 anos só poderão entrar acompanhados dos pais ou responsáveis. Na entrada, a equipe de organização fará a identificação dos menores com pulseiras específicas. No sábado, a entrada será solidária, com arrecadação de 1 kg de alimento não perecível, destinado a ações sociais.

"A 50.ª Festa do Peão de Iacanga marca meio século de tradição e reforça a identidade cultural do município, movimentando o turismo, o comércio local e fortalecendo a relação da comunidade com suas raízes", ressalta a Prefeitura de Iacanga em nota.

Serviço

50.ª Festa do Peão de Iacanga

Data: 16 a 18 de abril

Local: Recinto de Eventos Leonel Pultrini

Entrada: Franca (sábado: 1 kg de alimento)

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