Iacanga - A 50.ª Festa do Peão de Iacanga (50 quilômetros de Bauru) começa nesta quinta-feira (16) e segue até sábado (18), no Recinto de Eventos Leonel Pultrini, com rodeio profissional, provas equestres, shows, praça de alimentação e uma grande estrutura preparada para receber o público da cidade e região. A entrada é franca todos os dias.

A abertura oficial será marcada por apresentação especial de Sandro Dhiacanga, que sobe ao palco para dar início à festa com a tradição da música de viola. Na sequência, quem se apresenta é o cantor Luan Pereira. Na sexta-feira (17), o show será com Diego & Arnaldo e, no sábado (18), com Bruno & Barreto e Charles e Mancini.

O rodeio contará com grandes tropas e boiadas, incluindo Tércio Miranda, Cia Original, Cia de Rodeio Escama de Prata, além das tropas de Dominguinho de Fartura e Tiquinho, e terá narração oficial dos locutores Júlio César e Jhonão. A produção técnica ficará a cargo da Ekip Rozeta, responsável pela estrutura da arena e organização das montarias.