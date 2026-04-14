Dois Córregos - A Polícia Civil de Dois Córregos (73 quilômetros de Bauru) identificou o suspeito de matar um vizinho a facadas, na tarde deste domingo (12), após uma briga. Com a prisão temporária decretada pelo crime de homicídio qualificado, o homem, que não teve sua identidade divulgada, se apresentou na delegacia e ficou à disposição da Justiça.
Conforme divulgado pelo JCNET/Sampi, o crime ocorreu por volta das 13h, na avenida Antonio Girotti, no bairro Mira Lopes. A vítima, um aposentado de 60 anos, foi atingida por golpes no tórax e costas após uma discussão. Ele não resistiu aos ferimentos e morreu no local. O suspeito fugiu, mas foi identificado e teve a prisão temporária decretada.
"Conforme apurado até o momento, os fatos teriam ocorrido em via pública, após desentendimentos anteriores entre autor e vítima, tendo a ação criminosa sido praticada de forma violenta, surpreendendo o ofendido e impossibilitando sua defesa, circunstâncias que, em tese, caracterizam a qualificadora do crime", afirma a Polícia Civil, em nota.
"Após o fato, policiais civis realizaram diligências investigativas contínuas, incluindo coleta de depoimentos, análise de imagens e demais elementos informativos, o que contribuiu para o avanço das apurações. Em razão dessas diligências, o suspeito apresentou-se posteriormente de forma espontânea em unidade policial, acompanhado de advogado".
Após prestar depoimento, o investigado foi levado à Central de Polícia Judiciária (CPJ) de Jaú, onde aguarda apresentação na audiência de custódia. "A Polícia Civil prossegue com as investigações de maneira técnica e criteriosa, visando ao completo esclarecimento dos fatos, com respeito ao devido processo legal e às garantias individuais", acrescenta.