Uma carreta carregada com sucata tombou na tarde desta terça-feira (14), por volta das 15h30, na curva da alça de acesso entre Bauru e Marília, ao fim da avenida Nações Unidas Norte. O acidente mobilizou equipes de resgate e causou lentidão no trânsito no local. De acordo com informações apuradas, o veículo era conduzido por um motorista de 44 anos, funcionário de uma transportadora, que seguia com destino a Piracicaba. Apesar do impacto, ele não sofreu ferimentos.

Equipes da Polícia Militar Rodoviária, da concessionária responsável pelo trecho e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionadas para prestar atendimento à ocorrência e garantir a segurança da via. Em entrevista ao JCNET, o motorista relatou que essa não foi a primeira vez que enfrentou um acidente.

Segundo ele, a reação imediata foi deixar o caminhão o mais rápido possível, devido ao risco de faíscas e possível incêndio após o tombamento. Ainda de acordo com o condutor, ele agradeceu por ter saído ileso da situação.

A remoção da carga e do veículo deve ocorrer em etapas. Um caminhão com garra sucateira será utilizado para retirar os itens espalhados e, na sequência, um guincho fará a retirada da carreta. Até a conclusão dos trabalhos, o trânsito segue lento no trecho.