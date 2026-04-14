14 de abril de 2026
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EM IACANGA

Presa mulher suspeita de agredir mãe com tapas, socos e arranhões

Por Lilian Grasiela | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Google/Reprodução
Suspeita foi presa e autuada em flagrante pelo delegado Roberto Cabral Medeiros pelo crime de lesão corporal no contexto de violência doméstica, permanecendo à disposição da Justiça
Suspeita foi presa e autuada em flagrante pelo delegado Roberto Cabral Medeiros pelo crime de lesão corporal no contexto de violência doméstica, permanecendo à disposição da Justiça

Iacanga - Uma mulher de 30 anos foi presa em flagrante, na tarde desta terça-feira (14), em Iacanga (50 quilômetros de Bauru), suspeita de agredir a própria mãe, de 58 anos, com tapas, socos e arranhões.

Segundo registro policial, o filho da vítima procurou a delegacia depois que a mãe ligou para ele chorando relatando episódios de violência que vem sofrendo desde que acolheu a filha em sua casa em razão do fim do casamento dela.

Diante da gravidade da situação, policiais civis e militares foram até o endereço delas, na zona rural. Lá, a vítima contou que, desde novembro de 2025, quando a filha veio morar com ela, os desentendimentos entre elas são frequentes.

Nesta terça, de acordo com a mulher, a suspeita teria lhe agredido com tapas e socos na cabeça e braços, além de arranhões no peito. Questionada, a filha alegou que ela havia sido agredida com mordidas no dedo e socos na cabeça.

A versão da investigada não convenceu a polícia e ela foi presa e autuada em flagrante pelo delegado Roberto Cabral Medeiros pelo crime de lesão corporal no contexto de violência doméstica, permanecendo à disposição da Justiça.

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