Iacanga - Uma mulher de 30 anos foi presa em flagrante, na tarde desta terça-feira (14), em Iacanga (50 quilômetros de Bauru), suspeita de agredir a própria mãe, de 58 anos, com tapas, socos e arranhões.

Segundo registro policial, o filho da vítima procurou a delegacia depois que a mãe ligou para ele chorando relatando episódios de violência que vem sofrendo desde que acolheu a filha em sua casa em razão do fim do casamento dela.

Diante da gravidade da situação, policiais civis e militares foram até o endereço delas, na zona rural. Lá, a vítima contou que, desde novembro de 2025, quando a filha veio morar com ela, os desentendimentos entre elas são frequentes.