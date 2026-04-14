Dezenas de entregadores e motoristas de aplicativos de Bauru realizam nesta terça-feira (14) uma paralisação organizada por trabalhadores de plataformas como iFood, Uber e 99, entre outras. O ato faz parte de um protesto contra um Projeto de Lei que está no Congresso Nacional e propõe a regulamentação das atividades exercidas por profissionais do transporte de passageiros e de entregas por aplicativo. Os motoristas discordam de vários pontos do projeto. Por isso fazem a paralisação. O mesmo protesto se repete em outras grandes e médias cidades brasileiras.

A mobilização teve início com uma concentração na Praça do Avião, na Zona Sul, próximo do final da avenida Getúlio Vargas. Em seguida, os participantes seguem em carreata até a Câmara Municipal, em uma manifestação que busca dar visibilidade às reivindicações da categoria e contar com apoio da classe política local, inclusive da prefeita Suéllen Rosim. A orientação é para que os profissionais não aceitem corridas ou pedidos de entrega durante o período do protesto e mantenham os aplicativos desligados. A estratégia tem como objetivo provocar impacto direto nas operações das plataformas, evidenciando a insatisfação dos trabalhadores e pressionando por mudanças no texto do projeto.

Segundo lideranças do movimento, embora a proposta seja apresentada como uma forma de organizar o setor, parte da categoria entende que o projeto pode trazer prejuízos aos profissionais que atuam diariamente nas ruas. Entre as principais críticas estão a possibilidade de aumento das obrigações sem melhora efetiva na remuneração, além do receio de maior controle sobre a atividade sem contrapartida financeira adequada, cobrando taxa do trabalhador via Previdência, sem trazer qualquer ganho real para a categoria e permite que o trabalhador seja bloqueado sem direito a defesa.