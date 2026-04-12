Um homem morreu após ser esfaqueado durante um desentendimento entre vizinhos na tarde deste domingo (12), em Dois Córregos. O crime foi registrado por volta das 13h, na Avenida Antonio Girotti, e mobilizou equipes das polícias Militar e Civil e da perícia técnica.

A ocorrência ainda está em andamento, mas de acordo com o site RC1, as informações iniciais são de que a vítima teria sido atingida por dois golpes de faca, sendo um nas costas e outro no peito, após uma discussão entre vizinhos. Ele não resistiu aos ferimentos e veio à óbito.

O suspeito do homicídio já foi identificado pelas autoridades, mas fugiu do local logo após o crime e, até o momento, não foi localizado. Ele é considerado foragido.