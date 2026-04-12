Um homem foi preso em flagrante na noite de sábado (11), em Botucatu, após agredir a companheira e empurrá-la para fora de um carro em movimento. A vítima sofreu fratura no maxilar e precisou ser transferida ao Hospital das Clínicas da Unesp para avaliação especializada.

De acordo com o site Acontece Botucatu, a ocorrência de violência doméstica teve início após a Polícia Militar ser acionada para atender um caso no Pronto-Socorro Municipal, localizado na Vila Assumpção. No local, a mulher relatou que a agressão aconteceu durante um trajeto de carro, após uma discussão motivada por ciúmes.

Segundo o depoimento da vítima, o companheiro desferiu um soco em seu rosto e, em seguida, a empurrou para fora do veículo enquanto o automóvel ainda estava em movimento. Após a agressão, o homem fugiu do local. A mulher foi socorrida por pessoas que passavam pela via e encaminhada ao atendimento médico.