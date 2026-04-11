O Noroeste teve poder de reação após estar perdendo por 2 a 0 e terminou o jogo diante do XV de Piracicaba com um empate em 2 a 2, na tarde/noite deste sábado (11), no Alfredão, em Bauru.

Pelas circunstâncias da partida e pela força da equipe visitante, o resultado pode ser considerado bom. O Norusca obtém seu primeiro ponto no Brasileiro da Série D, Grupo F. Os gols do Norusca foram de Marlyson, de falta (um golaço) e de pênalti. O próximo jogo será no próximo sábado (18), em casa, contra o Nova Iguaçu, às 18h.

Nas estatísticas do jogo, o XV teve 52% de posse de bola e o Norusca, 48%. A equipe de Bauru deu 6 chutes a gol contra 5 dos visitantes, que levaram dois cartões amarelos contra 3 para o Noroeste. O time de Piracicaba foi mais eficiente no primeiro tempo, aproveitando as chances para abrir 2 a 0. Com mais volume de jogo nos últimos 20 minutos e explorando os escanteios e bolas paradas, o Noroeste pressionou e conseguiu o empate.