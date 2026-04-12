Em meio à rotina acelerada e ao excesso de estímulos digitais, práticas antigas têm ganhado destaque para reduzir a ansiedade.

Costurar, pintar, desenhar e bordar passaram a ocupar espaço nas discussões sobre saúde mental por proporcionarem benefícios e bem-estar.

"Hoje, estamos o tempo todo no celular, mas produzimos e criamos pouco. Pensamos milhares de coisas e não focamos no momento presente. Quando você realiza um trabalho manual, dá atenção ao que está executando, e isso diminui a ruminação mental. Essas atividades trazem uma sensação de controle, e o ritmo repetitivo acalma o sistema nervoso. A ansiedade perde força", explica Douglas Oliveira, psicólogo especializado em psicoterapia cognitivo-comportamental.