A eletrificação do setor automotivo avança em ritmo acelerado, impulsionando a presença dos veículos elétricos no dia a dia dos consumidores.

Segundo informações divulgadas pela Associação Brasileira do Veículo Elétrico (ABVE), 2026 deve alcançar o marco de 300 mil carros elétricos e híbridos vendidos no Brasil.

Diante desse contexto, surge a necessidade deadaptação a esse novo modelo de mobilidade e, por isso, a Lity, fabricante de eletrônicos e acessórios compatíveis com dispositivos de última geração, traz dicas sobre como preparar o ambiente para o recebimento de carregadores para carros.