A eletrificação do setor automotivo avança em ritmo acelerado, impulsionando a presença dos veículos elétricos no dia a dia dos consumidores.
Segundo informações divulgadas pela Associação Brasileira do Veículo Elétrico (ABVE), 2026 deve alcançar o marco de 300 mil carros elétricos e híbridos vendidos no Brasil.
Diante desse contexto, surge a necessidade deadaptação a esse novo modelo de mobilidade e, por isso, a Lity, fabricante de eletrônicos e acessórios compatíveis com dispositivos de última geração, traz dicas sobre como preparar o ambiente para o recebimento de carregadores para carros.
"Ter um carro elétrico vai além da compra do veículo. É preciso pensar na infraestrutura para garantir segurança, eficiência e praticidade no dia a dia. Uma recomendação é preparar a residência ou a empresa a fim de aproveitar plenamente o potencial da tecnologia, que está transformando a maneira como as pessoas se deslocam, consomem energia e se relacionam com a mobilidade", afirma Rogério Robles, gerente comercial da linha Green Energy da Lity.
CUIDADOS ESSENCIAIS
1. Avalie a capacidade da instalação elétrica
Antes de instalar um ponto de recarga, é fundamental verificar se a rede elétrica suporta a nova demanda de energia. Carregadores de veículos elétricos podem exigir uma potência significativa, especialmente em recargas mais rápidas. Por isso, é recomendável contar com um eletricista qualificado para analisar o quadro de distribuição, os disjuntores e a fiação existente. Em muitos casos, pode ser necessário redistribuir os circuitos da garagem, instalar disjuntores dedicados para o carregador ou até aumentar a carga contratada junto à concessionária de energia. Essas adequações garantem o funcionamento eficiente do carregamento, além de evitarem sobrecargas e quedas de energia.
2. Pense no espaço físico
Além da parte elétrica, adaptar a garagem ao automóvel é importante. Uma recomendação é deixar o ponto de recarga em áreas térreas, ventiladas e distantes de materiais inflamáveis. Outra dica é organizar o layout para evitar acidentes com o cabo, afinal, pequenas adaptações no ambiente geram impacto direto na comodidade do dia a dia. Por fim, os estabelecimentos devem conter o Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB), documento que atesta a segurança contra incêndios em edificações, obtido por meio do sistema Via Fácil Bombeiros. Vale lembrar que a renovação é periódica e obrigatória.
3. Escolha o tipo de carregador ideal para a sua rotina ou público
Existem diferentes níveis de carregamento disponíveis para uso doméstico e comercial no mercado, e escolher o mais adequado depende da rotina, público, do tempo de permanência e do modelo do veículo. O carregamento em tomada convencional (Nível 1) é mais lento e indicado para quem faz poucos quilômetros por dia, sendo mais comum em residências. Já o wallbox (Nível 2) oferece recarga mais rápida e é a opção mais recomendada para uso residencial frequente. Em ambientes comerciais, como empresas, lojas, condomínios estacionamentos, o wallbox também tende a ser a escolha mais adequada, pois permite atender diferentes usuários ao longo do dia com mais agilidade. Entender essas diferenças ajuda a tomar uma decisão mais econômica e funcional.
4. Aposte em soluções inteligentes
A escolha de equipamentos define a experiência de recarga. Por isso, contar com uma empresa especializada pode ser decisivo no processo. A Lity acredita que a tecnologia tem o papel de facilitar a rotina e contribuir com um futuro mais sustentável. Dessa forma, a marca apresenta em seu portfólio a linha de carregadores para carros elétricos Green Energy, dividida nas frentes de carregador portátil e wallbox (AC) e carregadores DC (carga ultra-rápida, onde os carregadores são indicados a ambientes profissionais, como eletropostos).
Pode carregar carro elétrico todo dia?
Não, carros elétricos não precisam ser carregados todos os dias. A frequência depende da sua quilometragem diária e autonomia, sendo comum carregar apenas 2 ou 3 vezes por semana. Para preservar a bateria, o ideal é mantê-la entre 20% e 80%, evitando recargas completas até 100% diárias.
Uso diário: Se você roda pouco, pode carregar uma vez a cada poucos dias.
Melhores práticas: Carregar diariamente não estraga, mas manter a carga na faixa de 20-80% é o ideal para a vida útil da bateria.
Exceções: BYD, por exemplo, recomenda uma carga de 100% semanalmente para calibração, mas o uso diário não exige isso.
Conveniência: Pode-se deixar o carro plugado na tomada, pois o sistema inteligente gerencia a energia e evita sobrecargas.
Fique alerta
Faixa ideal: Manter a carga entre 20% e 80% prolonga a vida útil da bateria.
Carregadores rápidos: Use carregadores rápidos (DC) com moderação, pois o calor gerado pode degradar a bateria mais rápido; prefira carregadores lentos/AC no dia a dia.
Evite extremos: Não deixe a bateria chegar a 0% e evite mantê-la a 100% por longos períodos.
Temperatura: Evite carregar em locais com calor ou frio extremos.
Segurança na instalação (casa)
Tomadas adequadas: Utilize tomadas com fiação bem dimensionada e aterramento de boa qualidade.
Sem extensões: Nunca utilize extensões ou adaptadores, pois podem causar sobreaquecimento e risco de incêndio.
Proteção: Evite carregar em dias de chuva forte se o equipamento estiver ao ar livre.
Instalação profissional: Recomenda-se a instalação de uma Wallbox por um técnico qualificado, seguindo as normas ABNT NBR 17019.
Manutenção do Carregador
Conservação: Guarde o cabo e o conector em local seco e protegido de impactos.
Verificação: Confira periodicamente se há cortes ou desgastes no cabo.