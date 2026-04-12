No mesmo mês de janeiro em que anunciou um compromisso para diminuir o uso de água em seus data centers, a Microsoft iniciou a operação de seus primeiros complexos voltados à inteligência artificial no Brasil usando uma tecnologia antiga, que gasta várias vezes mais água do que os sistemas recentes de circulação fechada.

Segundo informações divulgadas para a comunidade de Hortolândia e de Sumaré, no interior de São Paulo, onde estão as primeiras unidades no país, os data centers estão equipados com torres de evaporação.

O funcionamento desses aparelhos de refrigeração envolve a perda de água para dissipar calor. Modelos mais recentes priorizam a economia hídrica, porque a água circula no complexo, sem se perder na evaporação. Mas custam mais e exigem maior consumo de energia elétrica para o resfriamento.