Campos do Jordão, na Serra da Mantiqueira, inicia a temporada outono e inverno reforçando um dos seus principais atributos: ser um destino completo em qualquer época do ano.
Conhecida pelo charme da arquitetura, clima de montanha e forte vocação gastronômica, a cidade se prepara para uma das temporadas mais procuradas, com expectativa de crescimento significativo no fluxo de visitantes.
De acordo com Sidney Isidro, diretor do Consórcio Aproveite Campos do Jordão, a projeção é positiva e reflete o fortalecimento contínuo do destino.
"A estimativa é que cerca de 60% dos visitantes escolham Campos do Jordão durante o outono e inverno, enquanto 40% se concentram na primavera e no verão. O dado reforça o apelo da cidade nos meses mais frios, sem deixar de evidenciar seu potencial ao longo de todo o ano. Consolidada no cenário turístico, a região vem se fortalecendo como uma opção para todas as estações, com experiências variadas e agenda ativa", afirma.
A campanha destaca não apenas o tradicional turismo de inverno, mas também a diversidade de experiências disponíveis ao longo das estações, de trilhas em meio à natureza até eventos culturais e gastronômicos.
Destino para todas as estações
Embora o inverno siga como a estação mais emblemática, Campos do Jordão tem investido na diversificação da oferta turística para reduzir a sazonalidade e atrair visitantes de janeiro a dezembro.
Após um 2025 com menos feriados prolongados e menor oportunidade de viagens, o cenário de 2026 é mais favorável ao turismo, com um calendário que estimula escapadas ao longo do ano.
Esse movimento reforça o potencial de destinos como Campos do Jordão, que combinam fácil acesso, infraestrutura completa e uma ampla oferta de experiências.
"Neste ano, o turista tem diversas oportunidades para descobrir ou conhecer a cidade além do inverno, com trilhas, vinhos, gastronomia que valoriza os ingredientes regionais, como o pinhão, experiências ao ar livre e eventos culturais que colocam em destaque o que há de melhor na Serra da Mantiqueira", afirma Isidro.
Na primavera, o destaque fica por conta das paisagens floridas e do clima ameno.
No verão, as temperaturas mais agradáveis em comparação a outras regiões do estado tornam o local uma alternativa para quem busca descanso e contato com a natureza.
Já no outono e inverno, o clima frio, a gastronomia com fondue, vinhos e pratos típicos, além dos eventos tradicionais, criam o cenário ideal para viagens românticas e experiências aconchegantes.
E no quesito estadia, os hotéis com selo Signature reforçam a tradição da hospitalidade, oferecendo acomodações que unem conforto, sofisticação e experiências personalizadas. São opções para quem quiser aproveitar a cidade, seja em busca de aventura, descanso ou bem-estar.
Atrações reforçam o apelo turístico da região
A estação também traz temperaturas mais frescas, perfeitas para as acomodações aconchegantes da região (Foto: Divulgação)
Entre os destaques que atraem visitantes estão pontos turísticos já consagrados.
O Parque Capivari reúne atrações como teleférico, roda-gigante, pedalinhos e opções gastronômicas.
Para quem busca contato com a natureza, o Horto Florestal é um dos endereços mais convidativos, com trilhas, áreas para piquenique e atividades ao ar livre em meio à mata preservada.
O centrinho de Capivari segue como ponto de encontro de turistas, com lojas, bares, cafés e restaurantes que ganham ainda mais charme durante os dias frios.
Além dos cartões-postais, Campos do Jordão também reúne experiências que atendem diferentes perfis de visitantes.
Parques como o Amantikir e o Bosque do Silêncio convidam para momentos de contemplação e muitos registros fotográficos, enquanto atrações como o Tarundu e o Zoom Bike Park oferecem atividades de aventura, como arvorismo, tirolesa e circuitos de bike.
Para quem busca cultura, o Museu Felícia Leirner e o Auditório Claudio Santoro combinam arte e paisagem em um dos cenários mais emblemáticos da Mantiqueira.
A cidade mais alta do Brasil também se destaca pelas experiências gastronômicas e sensoriais, com roteiros que incluem chocolaterias artesanais, cervejarias premiadas e restaurantes que valorizam ingredientes regionais.
O pinhão ganha protagonismo nos cardápios durante os meses mais frios, ao lado de fondues, vinhos e pratos autorais que reforçam a identidade local.
Eventos movimentam a cidade durante o outono
A agenda de eventos é um dos pilares da estratégia para atrair visitantes e ampliar o tempo de permanência no município. Entre os destaques está a programação das Páscoas de Campos, que já está em andamento.
A cidade foi decorada com elementos temáticos e recebe uma série de atividades direcionadas para toda a família, incluindo experiências gastronômicas, atrações culturais e encontros espalhados por hotéis, restaurantes e parques.
A expectativa é de que até 500 mil turistas passem pelo destino durante o período de outono e inverno.
Outra comemoração importante para o destino é a Festa do Pinhão, que acontece de 25 de abril a 1º de maio, no Mercado Municipal e no Horto Florestal.
O evento celebra um dos ingredientes mais tradicionais da Serra da Mantiqueira, reunindo gastronomia típica, concursos de pratos à base de pinhão, eleição da Rainha da Festa e uma programação cultural que valoriza a identidade local.
A iniciativa é considerada uma das datas mais aguardadas do calendário de outono, reunindo moradores e turistas em torno da cultura jordanense.
O que fazer?
Campos do Jordão oferece atrações o ano todo, destacando-se o charmoso centro turístico de Vila Capivari (restaurantes/chocolates), o Parque Amantikir (jardins), o Morro do Elefante (vista panorâmica via teleférico), o Museu Felícia Leirner (arte/natureza) e o Horto Florestal. Ideal para casais, famílias e amantes da natureza e cervejas artesanais.
Vila Capivari: O coração da cidade, com arquitetura europeia, choperias (incluindo a Baden Baden), lojas de chocolate e o Parque Capivari (roda-gigante, teleférico).
Morro do Elefante: Acesso por teleférico ou carro para vista panorâmica da cidade.Ducha de Prata: Quedas d'água artificiais com passarelas e lojas de artesanato.
Pico do Itapeva: Localizado em Pindamonhangaba, mas acessado por Campos, oferece uma vista incrível da Serra da Mantiqueira.
Parque Amantikir: Jardins temáticos de várias partes do mundo, com destaque para o labirinto de grama.
Parque Estadual de Campos do Jordão (Horto Florestal): Trilhas, natureza exuberante, lagos e atividades ao ar livre.
Bosque do Silêncio: Área de preservação para trilhas, arvorismo e relaxamento.
Museu Felícia Leirner: Esculturas ao ar livre e excelente local para ver o pôr do sol, próximo ao Auditório Claudio Santoro.
Palácio Boa Vista: Residência de inverno do governador, com obras de arte e arquitetura.
Mosteiro de São João: Ambiente tranquilo com cantos gregorianos e jardins.
Parque da Cerveja: Tour na fábrica, degustação e mirante de vidro com vista para as montanhas.
Parque Tarundu: Diversas atividades como tirolesa, patinação, boia cross e passeio a cavalo.
Floresta Encantada: Parque temático com casinhas lúdicas.
Iceland Ice Bar: Bar de gelo (atração indoor).
Dicas de Visitação: A cidade é agradável em qualquer época, mas o inverno (julho) é a alta temporada, com o famoso Festival de Inverno.
Vila Toscana (Vecchiato): Local com réplicas de construções italianas, bom para fotos.Maria Fumaça: Passeio de trem nostálgico, geralmente operado nos fins de semana.