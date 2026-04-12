Campos do Jordão, na Serra da Mantiqueira, inicia a temporada outono e inverno reforçando um dos seus principais atributos: ser um destino completo em qualquer época do ano.

Conhecida pelo charme da arquitetura, clima de montanha e forte vocação gastronômica, a cidade se prepara para uma das temporadas mais procuradas, com expectativa de crescimento significativo no fluxo de visitantes.

De acordo com Sidney Isidro, diretor do Consórcio Aproveite Campos do Jordão, a projeção é positiva e reflete o fortalecimento contínuo do destino.