O levantamento mostra que, quando o endividamento está relativamente baixo, cada 1 ponto a mais de crescimento da massa salarial (soma de todos os salários do país) tem como consequência uma alta de 0,29 ponto percentual no consumo das famílias.

O superendividamento que o Brasil vive hoje reduz o impacto positivo da alta da renda sobre o consumo das famílias quase pela metade, segundo um estudo do banco Daycoval.

Quando o endividamento está alto e, portanto, comprometendo mais a renda, esse efeito se reduz para uma expansão menor, de 0,17 ponto percentual a mais no consumo das famílias, uma queda de cerca de 40% em relação ao primeiro cenário.

Os pesquisadores chegaram a essa conclusão depois de fazer um modelo econométrico para medir em que momento o superendividamento passa a reduzir o efeito da alta da massa salarial sobre o consumo.

O resultado foi que esse patamar é alcançado quando o endividamento das famílias está pouco acima de 39% da renda - o indicador saiu de 17%, em 2005, para quase 50% em 2025, segundo o estudo.