Como seria bom uma boa conversa com a pessoa que há muito você não encontra. E subindo a escada rolante, ei-la vindo ao seu encontro! Incrível, só faltou uma música no fundo da cena. Coincidências não existem para o psiquiatra Carl Jung que chamou isto de sincronicidade, uma “coincidência muito significativa" que chegou a pensar em relacioná-la com a intuição. Na sincronicidade, os eventos não têm relação causal e sim, relação de significado.

Você ia ligar para a pessoa, eis que toca o celular: era ela. Isto é sincronicidade. Coincidência ou acaso? Podemos conceituar sincronicidade como a coincidência significativa entre eventos psíquicos e físicos de dois ou mais fatos. Na ciência nunca foi raro, cientistas em locais distantes, terem a mesma ideia.

Um amigo de universidade dizia que quando tinha uma boa ideia, ele escrevia e escondia a ideia em um livro em casa ou dentro do cofre e a deixava esquecida, nem pensava nela no trabalho para ninguém a captar quando estivesse pensando nela. Era uma neurose tremenda.