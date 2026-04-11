A Prefeitura de Bauru, por meio da Secretaria de Esportes e Lazer (Semel), realiza o Torneio Início da 23ª Copa Big Boys de Futebol. Neste ano, antes do começo da competição, os times participam de uma prévia, que é o Torneio Início, com um dia para cada categoria.
No último sábado (4), aconteceu a disputa do sub-11. O Torneio Início segue no dia 11 de abril com a categoria sub-13, no dia 18 de abril com a categoria sub-15 e no dia 25 de abril com a categoria sub-17. Os jogos são no estádio Mirante Ferroviário, no Jardim Guadalajara.
No sub-11, o Estrela do Amanhã foi o campeão, e o Chute Mais foi o vice-campeão. Ao todo, 18 equipes estão inscritas na Copa Big Boys. Participarão da disputa neste ano as equipes do Estrela do Futuro, Talentos 10 E.C., Futuro F.C. Botucatu, Locomotivas, Talentos 10 de Ouro, PM Lençóis Paulista, C.T. Arena Tóquio, Projeto 23 F.C., Chute Mais, Estrela do Amanhã, E.F. Footfil, C.A. Boca Juniors, PM Iacanga, PM Arealva, Bauru Tênis Clube (BTC), Foguinho Sports, C.F. Brothers Agudos, América F.C./Bellarti e Jovens Talentos Sport.
A Copa Big Boys terá a abertura oficial no dia 9 de maio, e a primeira rodada no dia 16 de maio, com previsão de realização das finais até outubro.