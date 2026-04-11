A Associação Bauruense de Desportes Aquáticos (ABDA) volta a ter papel de destaque no cenário internacional do polo aquático brasileiro. A Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos (CBDA) convocou atletas e profissionais da entidade para integrar as seleções brasileiras adultas masculina e feminina na disputa da Copa do Mundo de Polo Aquático - Divisão 2, competição que acontece neste mês de abril, na Europa.

No time masculino, que iniciou sua participação na terça-feira (7), em Malta, a ABDA está representada pelo treinador assistente José Ribeiro Júnior e pelo fisiologista Gabriel Motta Pinheiro Brisola. A competição segue até o próximo dia 13 e reúne 24 seleções, em busca de vaga na Super Final, marcada para julho, na Austrália.

Já na seleção feminina, que disputará a competição entre os dias 20 e 26 de abril, também em Malta, a presença da ABDA também é expressiva. Das 15 atletas convocadas, três são da entidade e, atualmente, jogam em temporada no exterior: Isabela Mendes Rodrigues de Souza, Karen de Miranda da Silva e Leticia Lorieto Silva.