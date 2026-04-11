A Associação Bauruense de Desportes Aquáticos (ABDA) volta a ter papel de destaque no cenário internacional do polo aquático brasileiro. A Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos (CBDA) convocou atletas e profissionais da entidade para integrar as seleções brasileiras adultas masculina e feminina na disputa da Copa do Mundo de Polo Aquático - Divisão 2, competição que acontece neste mês de abril, na Europa.
No time masculino, que iniciou sua participação na terça-feira (7), em Malta, a ABDA está representada pelo treinador assistente José Ribeiro Júnior e pelo fisiologista Gabriel Motta Pinheiro Brisola. A competição segue até o próximo dia 13 e reúne 24 seleções, em busca de vaga na Super Final, marcada para julho, na Austrália.
Já na seleção feminina, que disputará a competição entre os dias 20 e 26 de abril, também em Malta, a presença da ABDA também é expressiva. Das 15 atletas convocadas, três são da entidade e, atualmente, jogam em temporada no exterior: Isabela Mendes Rodrigues de Souza, Karen de Miranda da Silva e Leticia Lorieto Silva.
Além delas, integram o elenco brasileiro outras três jogadoras com trajetória formada na ABDA e que hoje defendem outros clubes: Leticia Gomes dos Santos Belorio, Kemily Ferreira Leão e Maiah Nascimento.
Antes de seguir para a competição, a seleção brasileira feminina fará um training camp em Barcelona, na Espanha, de 12 a 19 de abril. As convocações reforçam a relevância do trabalho desenvolvido pela associação na formação de atletas de alto rendimento e na contribuição para o polo aquático nacional. Esta é a primeira participação do Brasil na Copa do Mundo desde a reformulação do torneio, promovida em 2023. O formato atual separa a competição em duas divisões: a primeira reúne as oito melhores seleções do ranking mundial, enquanto a segunda, na qual o Brasil está inserido, conta com 24 equipes no masculino. Os dois melhores colocados da Divisão 2, além da Austrália, país-sede da Super Final, garantem vaga na fase decisiva.