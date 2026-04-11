A equipe Leões do Ringue, comandada pelos técnicos Tiago Ildefonso e Marcos Pantaleão, obteve grandes resultados no último fim de semana nas disputas das finais do Campeonato Paulista de Boxe categoria elite e na tradicional Forja de Campeões 2026, consolidando-se como uma das principais forças da modalidade no estado. A equipe Leões do Ringue conta com o apoio da Prefeitura de Bauru, por meio da Secretaria de Esportes e Lazer (Semel).
Destaque para a atleta Beatriz Pereira Teixeira, que sagrou-se campeã na categoria elite feminina até 60 kg. Com o feito, a atleta garantiu vaga na seleção paulista para representar o estado no Campeonato Brasileiro de Boxe que será realizado de 28 de abril a 4 de maio, em Foz do Iguaçu/PR.
A equipe também conquistou duas medalhas de bronze com os atletas Paulo Matos, na categoria elite masculino até 55 kg, e José Ricardo de Moura, categoria elite masculino até 90 kg. O atleta José Heitor Zanuto, disputou na categoria elite até 70 kg chegando até a fase de quartas de final, demonstrando bom desempenho em uma competição de alto nível.
Já na Forja de Campeões 2026, uma das mais tradicionais competições do boxe sul-americano, Paulo Henrique Bertochi Paulino conquistou o a medalha de ouro na categoria elite até 60kg, reforçando o alto nível técnico da equipe bauruense.
Os atletas da equipe são fruto do Projeto Cidadão Campeão, desenvolvido pelo Instituto Cultural Desportivo Leões do Ringue há mais de 29 anos, em parceria com a Semel. O projeto social e esportivo utiliza o boxe como ferramenta de inclusão social na periferia de Bauru, promovendo disciplina, cidadania e oportunidades para crianças e jovens em vulnerabilidade social.