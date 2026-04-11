A ocorrência de podas drásticas em árvores de Bauru tem gerado preocupação entre moradores, ambientalistas e vereadores. Nos últimos meses, cortes severos vêm sendo observados em bairros como Higienópolis, Jardim Panorama e Vila Cardia, mas, segundo representantes da sociedade civil, o problema se estende por toda a cidade.

Enquanto a Prefeitura estrutura ações de planejamento e manejo da arborização urbana, a Câmara Municipal e a ONG Fruto Urbano cobram maior fiscalização e transparência, especialmente em relação ao programa Arborização Mais Segura.

De acordo com o presidente da ONG Fruto Urbano, Khalil Axcar, a prática de podas irregulares tem se tornado recorrente e representa um risco direto à sobrevivência das árvores.