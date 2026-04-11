A ocorrência de podas drásticas em árvores de Bauru tem gerado preocupação entre moradores, ambientalistas e vereadores. Nos últimos meses, cortes severos vêm sendo observados em bairros como Higienópolis, Jardim Panorama e Vila Cardia, mas, segundo representantes da sociedade civil, o problema se estende por toda a cidade.
Enquanto a Prefeitura estrutura ações de planejamento e manejo da arborização urbana, a Câmara Municipal e a ONG Fruto Urbano cobram maior fiscalização e transparência, especialmente em relação ao programa Arborização Mais Segura.
De acordo com o presidente da ONG Fruto Urbano, Khalil Axcar, a prática de podas irregulares tem se tornado recorrente e representa um risco direto à sobrevivência das árvores.
"A poda drástica é uma poda criminosa. Em muitos casos, ela tem como objetivo matar a árvore", afirmou.
Segundo ele, esse tipo de intervenção ocorre quando são eliminados galhos primários, secundários e terciários, comprometendo a estrutura da planta e, muitas vezes, levando-a à morte. Além do dano ambiental, a prática é passível de multa pela Secretaria de Meio Ambiente e Bem-Estar Animal, atualmente fixada em cerca de 300 UFIRs.
Khalil destaca que uma das principais causas do problema é a falta de mão de obra qualificada para atender à demanda da cidade. "Bauru tem poucos prestadores capacitados para uma cidade desse porte. A prefeitura oferece curso de poda, mas apenas uma vez por ano, e muitas pessoas acabam contratando profissionais não credenciados", explicou.
"Falta conscientização da população sobre o que é poda correta e sobre quem está habilitado para executar esse serviço. A lista de prestadores no site da prefeitura, por exemplo, não é atualizada desde 2024. Não temos um plano de arborização, apenas uma lei de 1999, ou seja, uma lei que tem 27 anos e está muito defasada", criticou Khalil.
Outro ponto importante é a necessidade de maior conscientização da população sobre a importância das árvores na cidade. Especialistas e representantes da sociedade civil defendem que ainda persiste a visão equivocada de que árvores "sujam" calçadas ou atrapalham a infraestrutura urbana, sem que sejam considerados os benefícios ambientais e de qualidade de vida.
A arborização urbana contribui para a redução das ilhas de calor, melhora a qualidade do ar, favorece a infiltração da água da chuva, diminui os riscos de enchentes, oferece sombra, conforto térmico e abrigo para a fauna. Nesse contexto, a mudança de percepção da população é apontada como fundamental para a preservação e ampliação das áreas verdes no município.
Estudos apontam a relação direta entre arborização e clima urbano. Pesquisa desenvolvida por João Luiz da Silva Cancian, sob orientação do professor doutor Luiz Felippe Gozzo, na Unesp de Bauru, no curso de Meteorologia, mostrou que áreas vegetadas registram, em média, 20 milímetros a mais de chuva por ano, em comparação às regiões mais urbanizadas.
O estudo concluiu que a presença de árvores aumenta a evapotranspiração, elevando a umidade do ar e favorecendo a formação de chuvas, além de contribuir para a redução das ilhas de calor.
Para Khalil, a arborização deixou de ser um tema restrito ao ambientalismo. "Arborização urbana não é papo de ambientalista. É uma discussão sobre habitabilidade. Sem árvores, vai ser impossível viver nas cidades diante das temperaturas que estamos enfrentando", ressaltou.
Segundo ele, Bauru precisaria de cerca de 1 milhão de árvores para começar a atingir parâmetros ideais de cobertura vegetal e qualidade ambiental. A ONG realiza o plantio de frutíferas, que, "além de todos os benefícios das árvores, como a regulação térmica, a permeabilidade do solo, o sombreamento e o conforto térmico nas áreas urbanas, também proporcionam ambientes e abrigos para as aves. Então, os pássaros que desapareceram da cidade começam a retornar. Existem muitos saguis, pássaros e pequenos roedores que também se alimentam desses frutos. Portanto, é necessário que haja muito mais árvores, isso sem contar o aumento na quantidade de chuvas", conclui Khalil.
Prefeitura elabora plano para arborização
A Prefeitura de Bauru, por meio da Secretaria do Meio Ambiente e Bem-Estar Animal (Semab), está elaborando o Plano Diretor de Arborização Urbana (PDAU), com execução da empresa Neofloresta Serviços Ecossistêmicos. O trabalho foi iniciado em 14 de julho de 2025 e tem prazo de 12 meses para conclusão. O plano será acompanhado por um Comitê Participativo, sob coordenação do Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Comdema).
O projeto está dividido em quatro etapas: caracterização do município, diagnóstico da arborização existente, planejamento técnico e, por fim, participação popular com 13 audiências públicas e proposta de atualização da legislação. A proposta prevê diretrizes para poda, remoção, substituição, monitoramento e expansão das árvores em áreas urbanas, incluindo regiões ainda sem cobertura vegetal.
Além disso, a administração municipal mantém um curso anual de poda, voltado à capacitação de prestadores de serviço.
Na Câmara Municipal, os vereadores José Roberto Segalla (União Brasil) e Márcio Teixeira (PL) têm feito cobranças frequentes sobre a fiscalização das podas drásticas e a condução do programa Arborização Mais Segura, parceria entre a Prefeitura e a CPFL Paulista.
O programa, em vigor desde 2021, prevê a substituição gradual de espécies com risco e o plantio de mudas adequadas ao ambiente urbano, especialmente em áreas próximas à rede elétrica. "Precisamos entender como a CPFL está investindo em arborização no município, para quem as mudas estão sendo destinadas e onde serão plantadas. Falta transparência", afirmou Khalil.
A Fruto Urbano já plantou cerca de 30 mil mudas de frutíferas, em 13 anos de existência, em áreas públicas do município e de outras cidades. Neste sábado (11), às 14h, haverá um bate-papo sobre arborização urbana no Sesc Bauru, com entrada gratuita. O Fruto Urbano pode ser contatado pelo site frutourbano.org.br ou pelas redes sociais @frutourbano.
Os profissionais capacitados para a realização de poda podem ser encontrados no link: https://www2.bauru.sp.gov.br/arquivos/arquivos_site/sec_meioambiente/credenciados_poda.pdf
As denúncias de poda e corte de árvores podem ser feitas por meio da Ouvidoria da Prefeitura, pelo telefone 3235-1156 ou pelos emails ouvidoria@bauru.sp.gov.br e meioambiente@bauru.sp.gov.br