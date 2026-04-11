Ana Carolina Oliveira ficou conhecida por conta de sua maior dor: a morte da filha, Isabella Nardoni, vítima de um crime de grande repercussão nacional em 2008.

Ela, então, resolveu transformar a tragédia em superação e propósito. Atualmente, a vereadora da cidade de São Paulo é uma das vozes mais ativas no compromisso com a defesa de crianças e adolescentes, além das mulheres em situação de vulnerabilidade.

Ana Carolina conta sua trajetória na palestra "Resiliência: como Ana Carolina Oliveira transformou a dor em luta", que será realizada na próxima sexta-feira (17), às 18h30, no Auditório da OAB-Bauru. A palestra é gratuita, mas com vagas limitadas - por isso, é necessário fazer inscrição pelo link: http://bit.ly/4mjJIRv