“Por que falhamos - O Brasil de 1992 a 2018 ” é o título do livro de autoria de Cristovam Buarque, um político que vivenciou a era da ditadura militar e a transição política. Cristovam analisa o Brasil depois da restauração da Democracia e os resultados dos sucessivos governos compostos pela via direta.

O autor se mostra frustrado com os níveis ainda alarmantes e inaceitáveis do analfabetismo no Brasil. Idem com os milhões de brasileiros sem acesso à água potável e saneamento básico.

Confessa-se desolado com os níveis de corrupção na política na era pós-ditadura, resultado da prevalência da defesa dos interesses corporativistas em detrimento da melhora na distribuição de recursos para uma vida melhor do cidadão comum.