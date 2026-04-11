Hoje a sociedade busca constantemente por beleza, seja por meio da estética, da moda, dos exercícios físicos... Mas, afinal, o que é beleza? Será que todos nós temos a mesma percepção sobre o belo?

Em primeiro lugar, é importante diferenciar o "bonito" do "belo". O que é bonito se refere somente às questões estéticas exteriores, como harmonia de proporções, ou simplesmente ao que é agradável aos nossos olhos.

Mas a beleza vai muito mais além, envolve algo mais profundo. Você certamente já deve ter conhecido pessoas que, em um primeiro momento, não as considerou bonitas, mas, ao conviver e conhecer melhor essas pessoas, elas passaram a ser belas e admiráveis.