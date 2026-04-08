Botucatu - Uma mulher que estava desaparecida foi localizada em Botucatu (100 quilômetros de Bauru), nesta terça-feira (7), por policiais civis do Grupo de Investigações em Área Rural (Giar).
Segundo informações da Polícia Civil, a equipe iniciou diligências com objetivo de encontrar M.C.S. (apenas as iniciais foram divulgadas) após familiares registrarem o seu desaparecimento.
Durante as apurações, os investigadores identificaram que a última movimentação do veículo da mulher - um Celta de cor prata - havia sido registrada nas imediações do Parque Marajoara.
Diante desse dado, e considerando o histórico da desaparecida relacionado ao uso de entorpecentes, os policiais concentraram as buscas em pontos conhecidos pelo consumo de drogas.
As diligências levaram a equipe até um imóvel frequentemente utilizado por usuários. No local, os agentes localizaram o veículo na garagem e, dentro da residência, encontraram a mulher.
Ela foi conduzida à Delegacia de Investigações Gerais (DIG), onde foi registrado um boletim de ocorrência (BO) referente a encontro de pessoa e familiares da mulher foram comunicados.