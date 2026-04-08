Botucatu - Uma mulher que estava desaparecida foi localizada em Botucatu (100 quilômetros de Bauru), nesta terça-feira (7), por policiais civis do Grupo de Investigações em Área Rural (Giar).

Segundo informações da Polícia Civil, a equipe iniciou diligências com objetivo de encontrar M.C.S. (apenas as iniciais foram divulgadas) após familiares registrarem o seu desaparecimento.

Durante as apurações, os investigadores identificaram que a última movimentação do veículo da mulher - um Celta de cor prata - havia sido registrada nas imediações do Parque Marajoara.