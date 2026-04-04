O Esporte Clube Noroeste estreia neste sábado, dia 4 de abril, no Campeonato Brasileiro da Série D, marcando o retorno do clube às competições nacionais após mais de uma década. A última participação havia sido em 2008, quando disputou a Série C, antes da criação do atual formato da Série D. A estreia será diante do Sampaio Corrêa, em Saquarema, no Rio de Janeiro, às 19h, no Estádio Lourival Gomes de Almeida, o Lourivaldão. Fora de casa, o time inicia um novo ciclo carregando a força de uma trajetória marcada por resistência e identidade.

O retorno ao cenário nacional também marca o lançamento da 3ª camisa do clube, um uniforme que traduz a conexão entre história, cidade e torcedor. Mais do que um novo manto, a peça surge como símbolo desse momento de retomada e tem o objetivo de realçar o sentimento de pertencimento com o clube e com a cidade. O torcedor terá o primeiro contato com o uniforme no dia 11 de abril, às 18h, no Estádio Alfredo de Castilho, no confronto contra o XV de Piracicaba, pela segunda rodada da Série D. Será a estreia da camisa diante da torcida, no palco onde a história do clube é vivida de perto.

Para o Presidente da SAF, Reinaldo Mandaliti, a camisa foi pensada como símbolo da necessidade de positivismo e união do bauruense, de destacar as coisas boas, as pessoas e a história. “É impossível pensar Bauru sem Noroeste e Noroeste sem Bauru. Somos uma coisa só”, destaca. O manto foi concebido como um elo entre passado, presente e futuro, além da indissociação de Bauru e Noroeste. Essa conexão se materializa nos elementos do uniforme.