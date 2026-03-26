Em razão dos estragos causados pelas fortes chuvas nas proximidades do Teatro Municipal de Bauru, a apresentação do espetáculo “À Flor da Pele”, que seria realizada no local nesta quinta-feira (26), às 20h, foi transferida para o Arte em Cena Bauru, que fica na avenida Rodrigues Alves, nº 14-94, no mesmo horário.

"A decisão foi tomada de forma preventiva, considerando as condições do entorno e visando garantir a segurança do público, artistas e equipe envolvida", informa a organização, em nota. Informações podem ser obtidas pelo Instagram: @bibliotecasvivasembauru .

A apresentação integra o projeto Bibliotecas Vivas, coordenado por Talita Neves, da Alumia Criativa, e Valsineire Castro, da Giralua Teatro, por meio da Associação de Teatro de Bauru e Região (ATB) e com apoio e parceria da Divisão das Bibliotecas Municipais, através da Secretaria Municipal de Cultura.