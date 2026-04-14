Cerca de 100 entregadores e motoristas de aplicativos se reuniram no final da manhã desta terça-feira (14) em Bauru, em paralisação integrada a um movimento nacional contra o Projeto de Lei 152/2025, que trata da regulamentação do trabalho por plataformas digitais e está na pauta da sessão desta terça no Congresso Nacional. A carreata saiu da Praça do Avião e seguiu para a Câmara Municipal, onde os participantes foram recebidos pelos vereadores Helinho (PL), Estela Almagro (PT), Júlio César (PP), Sinuhe (MDB) e Jr. Lokadora (Podemos), além do vereador licenciado Markinho Souza (MDB).

Os motoristas ocuparam o plenário e a galeria da Câmara para a entrega de um ofício solicitando apoio institucional para a não aprovação do PL 152/2025, que propõe a regulamentação das atividades exercidas por profissionais do transporte de passageiros e de entregas por aplicativo. De acordo com Rogério Cesarino, representante dos motociclistas do serviço de aplicativo, o projeto de lei não visa benefícios nem favorece os motoristas. “Nossa principal reivindicação é a não aprovação do Projeto de Lei 152, pois ele não nos favorece em nenhum ponto, ou que seja feito de uma forma que beneficie a nós, e não as plataformas, que já lucram diariamente a maior porcentagem de todo o nosso trabalho, sem oferecer, de fato, ganhos que estejam de acordo com o que a gente enfrenta todos os dias nas ruas. Alguns trabalham uma carga horária de 12 a 14 horas, uma jornada que muita gente provavelmente não daria conta de enfrentar todos os dias, embaixo de sol e chuva, para levar o sustento para dentro de casa”, desabafa.

“É um absurdo as taxas que os aplicativos cobram da gente. A gente faz uma corrida longa achando que vai ganhar bastante e, quando vai ver, é 50% de taxa. Isso quebra o motorista. Motorista que tem que abastecer, muitos pagam aluguel de carro, muitos pagam financiamento, têm a família para sustentar, e isso está dificultando muito. É um grito de chega, de basta”, relata Pedro Goulart, motorista de aplicativo.