Na noite desta terça-feira (24), o Bauru Basket derrotou o Pato Basquete pelo placar de 94 x 70, em mais um compromisso válido pelo segundo turno do NBB Caixa. O duelo ocorreu no ginásio Panela de Pressão, diante de um público de 1.192 pessoas.
Com o resultado, o Dragão chega à marca de 21 vitórias em 34 rodadas e sobe para a 7ª colocação na tabela de classificação. Porém, o Paulistano vem logo atrás, com um jogo a menos e vantagem no confronto direto em relação ao time bauruense. Já os paranaenses permanecem na 17ª posição, agora com campanha de 7 triunfos e 25 derrotas.
Jogo pegado
Apesar da diferença final no placar, a partida foi marcada pelo equilíbrio desde os primeiros minutos. O Bauru chegou a abrir vantagens superiores a 10 pontos em alguns momentos, mas encontrou dificuldades diante da intensidade física do adversário, que conseguiu reagir e encostar no marcador.
Nos períodos decisivos, porém, o time comandado pelo técnico Paulo Jaú conseguiu fazer valer sua superioridade técnica - e, empurrado pela torcida, ajustou suas ações ofensivas para sacramentar a vitória. “A gente já sabia que seria um jogo muito físico, contra uma equipe que joga com muita intensidade. Em alguns momentos, achei que eles passaram um pouco do limite, o que acabou deixando o jogo mais duro do que deveria. Não gostei disso. Ao mesmo tempo, também precisamos entender melhor o nosso jogo. Tivemos momentos em que faltou mais coletividade e concentração naquilo que havíamos planejado. Mas o importante é a vitória, e agora é analisar para corrigir”, avaliou o treinador do Dragão. .
Marca histórica
Além do resultado, a noite também foi especial para Dontrell Brite. O armador anotou 24 pontos e se tornou o 3º maior pontuador da história do Bauru Basket no NBB Caixa, ultrapassando o pivô Rafael Hettsheimeir (atualmente no União Corinthians).
Em tom descontraído, o camisa 3 comentou a conquista e já projetou novos objetivos. “Quero saber quantos pontos o Larry e o Alex estão na minha frente”, brincou. “Acho que, se eu ficar mais umas duas temporadas aqui, consigo alcançar o Larry. Mas o Alex não ajuda, ele não para nunca. Provavelmente vai jogar até os 50”, completou, antes de valorizar o próprio processo de evolução.
“Passa um filme na cabeça. Quando cheguei aqui, ainda tinha muita coisa para melhorar. Foi um começo difícil, eu estava acostumado a jogar mais no um contra um. Esses caras que estão na minha frente, além do próprio Hettsheimeir, foram muito importantes para a minha evolução. Então é muito especial atingir essa marca”, concluiu.
O ranking atualizado ficou dessa forma:
1º - Larry Taylor - 5283 pontos
2º - Alex Garcia - 5112 pontos
3º - Dontrell Brite – 2540 pontos
4º - Rafael Hettsheimeir - 2532 pontos
5º - Fernando Fischer - 2326 pontos
Destaques
Além de Brite, o ala-armador Matheus Eugeniusz também anotou 24 pontos, além de dois rebotes e duas assistências. O ala-pivô Gemerson Barbosa contribuiu com 17 pontos, seis rebotes e três assistências, enquanto o pivô Andrezão registrou 12 pontos e sete rebotes. Pelo lado do Pato Basquete, os principais pontuadores foram Grigor, com 15 pontos, e Naka, com 14.
Pausa para o Jogo das Estrelas
O Bauru Basket agora terá uma pausa no calendário para a disputa do Jogo das Estrelas do NBB Caixa, que será realizado no próximo sábado (28), no ginásio do Ibirapuera, em São Paulo. O Dragão contará com três representantes na principal festa do basquete nacional: Alex Garcia, Andrezão e Dontrell Brite. O próximo compromisso da equipe bauruense pelo campeonato será no dia 1º de abril, fora de casa, contra o Mogi.