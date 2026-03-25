Avaré - Um agente da Fundação Casa com histórico de violência doméstica e descumprimento de decisões judiciais foi condenado em Avaré (120 quilômetros de Bauru) por ameaçar e agredir a namorada e a filha dela, além de tentar sequestrar a criança. A sentença, publicada em 16 de março, atesta ainda a prática de perseguição, violência psicológica, descumprimento de medida protetiva e tentativa de furto, fixando a pena total em 21 anos e 6 meses de prisão em regime inicial fechado.

Denúncia oferecida pelo promotor Lucas Colombo demonstrou que, em 25 de janeiro de 2025, o réu agrediu a então companheira com empurrões e a jogou ao chão, causando lesões, além de também ferir o filho dela, um bebê com 11 meses à época, ao arremessá-lo sobre uma cama durante o episódio de violência.

Em seguida, armado com uma faca, passou a ameaçar de morte as duas vítimas e tentou fugir levando a criança no carro da mulher, o que não se concretizou graças à reação da mãe. Os crimes aconteceram no Parque Santa Elizabeth I.