26 de março de 2026
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RECUPERADOS!

Após publicações no JCNET, veículos furtados são localizados

Por Cássia Peres | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
O carro furtado nesta segunda (23) foi retirado da concessionária pelo comprador na sexta (20)
O carro furtado nesta segunda (23) foi retirado da concessionária pelo comprador na sexta (20)

Após a repercussão das publicações feitas pelo JCNET sobre os furtos de dois veículos em Bauru, os dois foram localizados na tarde desta terça-feira (24).

Um dos automóveis, um Renault Sandero Stepway branco, havia sido comprado por um casal de empreendedores na última sexta-feira (20) e foi furtado três dias depois. O veículo foi encontrado no Parque Jaraguá, em Bauru, conforme informações da Polícia Militar (PM) à reportagem. A ocorrência segue em andamento, com apoio de viaturas no local.

Já o outro carro, um Volkswagen Gol da geração 2, conhecido como “Gol bolinha”, pertence a um casal de idosos que utiliza o veículo para consultas médicas. O automóvel, de aproximadamente 30 anos, foi localizado intacto em Pederneiras, onde havia sido abandonado sem combustível.

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Gol furtado na rua Ruth Rodrigues Maduro dos Santos, no Núcleo Mary Dota, em Bauru, foi encontrado sem combustível em Pederneiras (Foto: Divulgação)
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