Após a repercussão das publicações feitas pelo JCNET sobre os furtos de dois veículos em Bauru, os dois foram localizados na tarde desta terça-feira (24).

Um dos automóveis, um Renault Sandero Stepway branco, havia sido comprado por um casal de empreendedores na última sexta-feira (20) e foi furtado três dias depois. O veículo foi encontrado no Parque Jaraguá, em Bauru, conforme informações da Polícia Militar (PM) à reportagem. A ocorrência segue em andamento, com apoio de viaturas no local.

Já o outro carro, um Volkswagen Gol da geração 2, conhecido como “Gol bolinha”, pertence a um casal de idosos que utiliza o veículo para consultas médicas. O automóvel, de aproximadamente 30 anos, foi localizado intacto em Pederneiras, onde havia sido abandonado sem combustível.