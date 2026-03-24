O aplicativo da Unimed Bauru passou por mudanças a partir desta segunda-feira, dia 23 de março. Clientes que já utilizam a plataforma receberão notificações ao acessar a ferramenta no celular informando sobre a novidade. De acordo com o presidente da cooperativa, Marcus Vinícius Marques, a iniciativa tem como objetivo aprimorar a experiência dos beneficiários e ampliar o acesso a serviços digitais. “Nosso aplicativo já oferece diversas funcionalidades que facilitam o dia a dia dos clientes. Ainda assim, buscamos constantemente evoluir, trazendo soluções cada vez mais práticas e acessíveis”, afirma.

A principal mudança é a migração do aplicativo “Unimed SP – Clientes” para o novo app “Unimed”. O processo é simples e não exige novo cadastro: basta baixar o novo aplicativo e acessar utilizando os mesmos dados de login. A nova plataforma estará disponível para clientes da Unimed Bauru com carteirinhas iniciadas em 0022. O aplicativo antigo será desativado em breve.

O download do novo app pode ser feito gratuitamente nas lojas virtuais Play Store e App Store.