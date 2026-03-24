Um imóvel pertencente à Prefeitura de Bauru, segundo registro do boletim de ocorrência (BO), localizado na rua Rio Branco, 18-39, próximo à Praça das Cerejeiras, onde já funcionou a sede da Procuradoria Seccional da Fazenda, teve invasão registrada na madrugada desta terça-feira (24). Dois indivíduos entraram no local para praticar furto, mas foram afugentados por um vigilante.

Segundo o BO, era por volta das 5h quando o vigilante, que estava no interior do imóvel, ouviu um forte barulho. Ao verificar o que teria acontecido, encontrou uma das portas de entrada totalmente danificada. Quando ele avistou a dupla no local, os suspeitos acabaram fugindo em direção à Praça das Cerejeiras.

Até o término do registro da ocorrência, não foi possível obter mais detalhes sobre os indivíduos, que não foram localizados, consta do BO. Como o registro policial traz a informação de que o prédio pertence ao município, o JCNET acionou a prefeitura, por meio da assessoria de imprensa, e aguarda um posicionamento.