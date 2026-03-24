A ideia de um chamado “ECA Digital” tem ganhado espaço no debate público, mas é importante esclarecer: não estamos diante de uma lei única já em vigor, e sim de um conjunto de propostas que buscam atualizar o Estatuto da Criança e do Adolescente para uma realidade incontornável: a de que a infância, hoje, também é vivida no ambiente digital.

Esse movimento não surge do zero. O Brasil já possui instrumentos relevantes, como a Lei Geral de Proteção de Dados e o Marco Civil da Internet, que tangenciam a proteção de crianças e adolescentes online. No entanto, essas normas tratam o tema de forma indireta. O que se pretende agora é algo mais incisivo: regular, de maneira específica, a atuação das plataformas digitais quando o público envolvido é menor de idade.

E aqui está a principal mudança de paradigma. Historicamente, a responsabilidade recaía sobre o usuário — ou, no caso, sobre seus responsáveis legais. O “ECA Digital” propõe uma inversão relevante: passa a exigir das plataformas um dever de cuidado reforçado. Não se trata apenas de reagir a danos, mas de preveni-los.