Estamos começando o ano em março (Pós Carnaval) como sempre no Brasil e os debates sobre a concessão administrativa da coleta, tratamento e destinação dos resíduos sólidos de Bauru nos próximos 30 anos continua em forte evidência, afinal quem vai pagar por tão longo tempo a conta tem o direito de se preocupar e querer debater, não é mesmo?

Mas vamos refletir, neste artigo, sem paixões políticas e sem conjecturas precipitadas o que esta concessão poderá representar para a Sem Limites.

O estudo realizado pela FIPE, foi custoso, mas tecnicamente bem elaborado e quanto a isto não se pode questionar. Basta ter paciência para conhecer os detalhes.