Este é o meu quarto e último artigo da série sobre o desmonte ferroviário, pós concessão, fundamentada em quase 40 anos de trabalho no Sindicato dos Ferroviários. Após expor o luto e o abandono, encerro com uma convocação à soberania: a reestatização como único caminho.

Ferrovia Viva: a reestatização como Ato de Soberania Nacional

Após 30 anos de concessões que entregaram sucata em vez de modernidade, o diagnóstico é definitivo: a iniciativa privada falhou na gestão ferroviária brasileira. O que assistimos foi o lucro fácil de poucos sobre a canibalização do patrimônio público, sob o olhar complacente de quem deveria nos proteger.