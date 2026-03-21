A deputada transexual Erika Hilton (Psol-SP), eleita para presidir a Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher da Câmara Federal, destampou uma grande polêmica em todo o país. Em todas as mídias ocorrem debates sobre a "ausência de legitimidade democrática" da sua eleição. Muitos acham que o posto deveria ser entregue "a uma mulher de verdade", como disse o comentarista Ratinho. A oposição na Câmara ainda alega irregularidade na votação que a escolheu por 10 votos favoráveis e 12 em branco.

Em protesto, a deputada estadual Fabiana Bolsonaro (PL), travestiu-se como uma pessoa negra (black face) e gritou da tribuna da Assembleia de S. Paulo: "Pronto, sou negra". Claramente a parlamentar defende o essencialismo que define o que é ser mulher, pelo sexo biológico. Sob a mesma regra, negra é quem tem a característica fenotípica da pele escura, comum na descendência africana. A parlamentar não toca na questão dos papeis e lugares atribuídos às mulheres. Curiosamente, quando Fabiana se candidatou, declarou-se "parda" no formulário do TRE.

A frase de Simone de Beauvoir lembra que a condição feminina é uma posição social em permanente disputa. A principal ideia da primeira feminista do mundo moderno é que a feminilidade não é um destino, mas uma construção social e cultural, resumida na célebre frase "Não se nasce mulher, torna-se mulher" ("O Segundo Sexo", 1949). Acredita-se que a existência precede a essência; as mulheres são livres para criar suas próprias identidades desafiando papeis do gênero imposto. Beauvoir morreu em 1986.Em sua época não se falava na diversidade de hoje em orientações sexuais englobando lésbicas, gays, bi, trans/travestis e . Mas, Beauvoir já defendia que o inconformado com o gênero biológico deixe o armário para assumir a identidade que o faça feliz.