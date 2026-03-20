Nos últimos tempos, decisões em debate no Supremo Tribunal Federal, têm gerado preocupação no Poder Judiciário e no Ministério Público, cujos efeitos podem alcançar, diretamente, a sociedade. A pergunta que se impõe: estamos fortalecendo a Justiça, ou abrindo caminho para seu enfraquecimento?

Está em discussão a revisão da aposentadoria compulsória, como forma de punição a magistrados, além de possíveis restrições a direitos e à remuneração dos juízes. Há propostas de emenda à Constituição Federal, em tramitação no Congresso Nacional, além de decisões monocráticas, no Supremo Tribunal Federal, todas voltadas a reduzir garantias historicamente associadas ao exercício da função jurisdicional.

Tradicionalmente, magistrados e membros do Ministério Público só perdem o cargo mediante sentença, isto é, num processo, perante um juiz. Trata-se da garantia da vitaliciedade, que se estende também aos membros dos Tribunais de Contas.