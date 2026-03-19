A decisão do Comitê de Política Monetária de reduzir a taxa básica de juros de 15% para 14,75% ao ano marca o início de uma nova fase da política monetária brasileira, ainda que conduzida com elevado grau de cautela.

Depois de um longo período de estabilidade e de um ciclo anterior de altas que levou os juros ao maior nível em quase duas décadas, o Banco Central finalmente considera que há espaço para iniciar uma flexibilização, mesmo que moderada.

A comunicação da autoridade monetária vai na direção de reconhecer um avanço no processo de desinflação, mas sem ignorar as pressões relevantes que persistem. O choque no preço do petróleo, decorrente da intensificação dos conflitos no Oriente Médio, mantém riscos importantes sobre a inflação, especialmente por meio dos combustíveis e do custo logístico. Além disso, a volatilidade das expectativas inflacionárias exige prudência na condução dos juros. Por isso, o corte foi pequeno — e a postura, deliberadamente conservadora.