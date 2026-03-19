Se nada de extraordinário acontecer, o País poderá enfrentar, a partir de amanhã, uma nova greve dos caminhoneiros, cujas dimensões ainda são difíceis de prever. Em meio às pressões internacionais sobre o mercado de petróleo, o Brasil já sente reflexos no setor de combustíveis, o que reacende preocupações em uma área essencial para a economia e para o abastecimento da população.

Diante desse cenário, o governo adotou medidas para tentar conter os impactos sobre os preços e garantir o fornecimento interno. Ainda assim, os reajustes registrados nos combustíveis acabaram aumentando a insatisfação da categoria, que passou a discutir a paralisação como forma de pressionar por respostas mais rápidas e efetivas.

Caso o movimento ganhe força, os efeitos poderão ser sentidos em poucos dias. Como a maior parte do transporte de cargas no Brasil depende das rodovias, uma paralisação ampla tende a afetar o abastecimento de alimentos, medicamentos, combustíveis e outros itens essenciais. Também o transporte de passageiros, fortemente apoiado no sistema rodoviário, pode sofrer consequências importantes.