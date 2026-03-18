Em 1990 a sonda Voyager tirou uma foto da Terra a uma distância de cerca de 6 bilhões de quilômetros. A ideia foi de Carl Sagan, astrônomo midiático norte americano. Ele convenceu a NASA a virar a câmera da sonda para nosso planeta, antes que a aposentadoria do ilustre equipamento fosse decretada pelo desligamento de seu sistema de imagens. Assim, com a imagem do minúsculo e tímido ponto azul, Sagan mostrava a todos os seres humanos, a pequenez e fragilidade de sua existência.

O mesmo ano foi marcado por transformações políticas importantes, como o fim da neurótica Guerra Fria e por fatos marcantes como a reunificação da Alemanha, a libertação de Nelson Mandela, a entrada dos Estados Unidos na Guerra do Golfo. A Europa balançava com a unificação alemã e a estrutura soviética ruia, a insegurança se espalhava pelo ponto azul e a Voyager seguia seu curso natural predestinado.

Em terras tupiniquins, era empossado o presidente Fernando Collor de Melo, também conhecido como Caçador de Marajás. O irônico é que o jovem Collor, no auge de seus 40 anos, era ele mesmo um senhor feudal de terras alagoanas. Mas em tempos de mídia analógica somada ao destaque dado para o “jovem promissor” nos maiores veículos de mídia impressa e televisiva do país, sua decolagem foi inevitável, sua queda também. A crise econômica assolava o Brasil impunemente desde o fatídico Governo Sarney assim como a roubalheira e os escândalos. Milhões de pessoas perderam suas economias num confisco de poupança e, apenas dois anos depois, Collor sofreria o primeiro impeachment da história republicana de nosso país.