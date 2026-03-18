O fim da jornada de trabalho de 6x1, com a redução da carga horária semanal para 36 ou 40 horas vem despertando debate nacional acalorado. De um lado, representantes dos setores produtivos e patronais se arvoram defensores da economia e formam aliança contra os trabalhadores, prevendo um colapso que nunca chega. Do outro lado, o grito por dignidade e respeito à vida e à saúde dos trabalhadores.

Nós, da área da Saúde, somos firmes defensores do fim da escala 6x1 para todos os trabalhadores brasileiros. E, modéstia à parte, temos autoridade para falar sobre o assunto: já garantimos essa conquista há 36 anos aos trabalhadores da saúde. Provamos na prática que é possível manter hospitais e unidades de saúde ativos 24 horas por dia, sem escravizar o trabalhador em uma escala de trabalho exaustiva.

Graças às folgas conquistadas em décadas de negociações, os trabalhadores da Saúde hoje cumprem menos de 180 horas mensais. Profissionais de enfermagem e apoio trabalham no regime 12x36 horas (com as folgas devidas) ou que cumprem jornadas de 6 horas diárias são a prova da viabilidade desse modelo de trabalho.