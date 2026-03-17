E estamos no mês da Poesia. E há que comemorarmos a permanência deste gênero literário, pois é ele que nos torna um pouco mais humanos. É através dos olhos dos poetas que conseguimos ver mais beleza na vida, que conseguimos ver uma luz no fim do túnel ou um futuro menos eletrônico ou mecânico para o ser humano.

Neste mês de março comemoramos duas vezes a poesia: 14 de março é o Dia Nacional da Poesia. No Brasil o dia da poesia é neste dia, porque é o dia do aniversário de Castro Alves, um dos grandes poetas brasileiros. O Di a Internacional (ou Mundial) da Poesia, no entanto, é comemorado no dia 21 de março, por iniciativa da Unesco.

Poesia é a língua universal da alma. Poesia é a linguagem do sentimento, da emoção, do lirismo, da sensibilidade. O Poeta é esse ser estranho e singular, iluminado, que vê a vida com o coração e tenta passar essa visão a todos aqueles que tiverem sensibilidade para recriar a sua visão.