A Prefeitura de Bauru informa que tem conhecimento das manifestações realizadas por moradores da região da Quinta da Bela Olinda, que reivindicam melhorias na infraestrutura do bairro. A administração municipal esclarece que parte das intervenções previstas para a região está contemplada no programa Desenvolve SP, cujo projeto foi aprovado pela Câmara Municipal nesta segunda-feira.

O programa prevê um empréstimo junto ao governo do Estado e investimento de R$ 111 milhões em obras de infraestrutura urbana como asfalto, drenagem e abertura de novas vias públicas em diferentes regiões da cidade.

"Com a aprovação legislativa, ocorrida no final da tarde desta segunda-feira (16), o próximo passo será a sanção do projeto para que, em seguida, os processos administrativos sejam encaminhados para licitação, etapa necessária para o início das obras", diz a prefeitura.